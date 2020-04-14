شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED)يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى لينهي تداولات امس الاثنين عند أعلى مستوى له خلال الجلسة وهو 259 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 270 فلس كمستوى أول ثم 295 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 250 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 257 بينما مستوى المقاومة هو 263 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد