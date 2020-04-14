شكرا لقرائتكم خبر عن اس تي سي (STC) يقلص مكاسب الأحد -تحليل صباحي- 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 773 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 792 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 785 فلس، وبالتزامن مع ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 730 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 790 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 766.0 بينما مستوى المقاومة هو 786.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط