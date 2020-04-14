شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى بشكل طفيف ليغلق عند مستوى 99 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 95 فلس،وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع يشهد السهم ارتفاعا لمستوى مقاومته الهام عند 110 فلس كمستوى أول ثم125 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى95 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 97.0 بينما مستوى المقاومة هو 100.3 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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