شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA)يعمق خسائره -تحليل صباحي- 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث أنهى تداولات امس الاثنين عند مستوى 34٫20 فلس، مسجلا بذلك أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 36 فلس، مما يعكس إمكانية استمرار الانخفاض الحالي لمستويات اقل قد تصل الى 30 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 38 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 33.0 بينما مستوى المقاومة هو 36.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط