شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 380 فلس، وهو أعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وهو ما يعد إشارة إيجابية متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 370 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي420 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى360 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 375 بينما مستوى المقاومة هو 385 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد