شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال امس الاثنين، حيث أنهى الجلسة عند مستوى 15٫25 ريال، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 15٫70 ريال، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 14 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.14 ريال وبين مستوى المقاومة هو 15.36 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط