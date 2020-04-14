شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى0٫467 ريال، في ظل ارتفاع في كمية التداول، والذي يعد إشارة ايجابية، كما أنهى السهم تداولاته أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة القوي عند 0٫56 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫44 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.43 وبين مستوى المقاومة هو 0.50 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد