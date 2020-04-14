شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أنا من سيقرر موعد وكيفية إعادة فتح الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب ردا على سؤال عما إذا كان هو أم الولايات من سيعيد فتح الاقتصاد: "إنها (الولايات) لا تستطيع فعل أي شيء بدون موافقة رئيس الولايات المتحدة. رئيس الولايات المتحدة هو من يصدر القرار".
وتابع أنه رغم ذلك "سنعمل مع الولايات".
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