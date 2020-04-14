شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أنا من سيقرر موعد وكيفية إعادة فتح الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من سيقرر في نهاية المطاف موعد وكيفية إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، لكنه سيعمل مع الولايات.

وقال ترامب ردا على سؤال عما إذا كان هو أم الولايات من سيعيد فتح الاقتصاد: "إنها (الولايات) لا تستطيع فعل أي شيء بدون موافقة رئيس الولايات المتحدة. رئيس الولايات المتحدة هو من يصدر القرار".

وتابع أنه رغم ذلك "سنعمل مع الولايات".