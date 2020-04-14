شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة آليات تنفيذ وإنعاش المشاريع الناشئة لضمان مواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد أعضاء مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية، أن دولة الإمارات من الدول السبّاقة عالمياً في إطلاق حزمة من المبادرات التحفيزية لقطاع الشركات الناشئة وشركات رواد الأعمال، وتوفير الدعم لها؛ للتغلب على تحديات المرحلة الحالية في مواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19) حول العالم؛ لإدراكها المبكر بأهمية الدور المحوري للشركات الناشئة في مختلف المجالات الاقتصادية.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده أعضاء المجلس «عن بُعد»؛ حيث بحثوا خلاله أهمية دور المجلس في رفد جهود تطوير مشاريع وحلول فورية للتحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الابتكارية بما يعزز مسيرة الابتكار واستمرارية قطاع ريادة الأعمال في دبي ودولة الإمارات.

وأكد أعضاء المجلس، أهمية تفعيل المبادرات التي تمت مناقشتها بشكل فوري بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية، بما يسهم في تعزيز موقع دبي مدينة عالمية لاحتضان المبتكرين ورواد الأعمال والحد من التأثيرات السلبية لانتشار فيروس «كورونا» المستجد على القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة الاستفادة من التقارير والدراسات التي تنشرها مؤسسة دبي للمستقبل؛ لاستشراف التغيرات الرئيسية التي يشهدها العالم في ظل تفشي أزمة «كوفيد-19»، ومشاركتها مع صنّاع القرار ورواد الأعمال والمتخصصين؛ للاستفادة منها بالاستعداد للمستقبل واستباق تغيراته لخدمة المجتمع.

ناقش مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية، مجموعة من المواضيع المرتبطة بمنظومة ريادة الأعمال والابتكار في دبي، بما في ذلك القرارات الحكومية الأخيرة والمبادرات التحفيزية، وآليات إصدار الرخص التجارية والتأشيرات وإدارة التدفقات النقدية والاعتماد بشكل متزايد على مفهوم العمل عن بُعد، والتطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والابتكار.

شارك في الاجتماع: خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل رئيس مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية، وماجد السويدي مدير عام مدينة دبي للإعلام، وآمنة العويس الرئيس التنفيذي وأمين السجل في محاكم مركز دبي المالي العالمي، وفادي غندور رئيس مجلس إدارة شركة «ومضة كابيتال»، وماغنوس أولسن الشريك المؤسس لشركة «كريم»، وفيليب باهوشي الرئيس التنفيذي لشركة «ماغنيت»، وداني فرحة الرئيس التنفيذي لشركة «بيكو كابيتال»، والدكتورة خولة الكعبي الرئيس التنفيذي للابتكار في جامعة الإمارات، وفاطمة النقبي الرئيس التنفيذي للابتكار مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالإنابة في وزارة المالية، وسعيد مطر المري نائب المدير التنفيذي ل«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وشيماء السويدي رئيس قسم المشاريع الإبداعية في براند دبي، ومارتن برانكو مؤسس «ستيم كابيتال» الوزير المساعد للابتكار السابق في جمهورية سلوفاكيا.

دعم رواد الأعمال

وأكد خلفان بلهول خلال الاجتماع أن مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية، سيركز خلال الفترة المقبلة على التخطيط الاستراتيجي والفاعل؛ لتعزيز شراكة الجهات الحكومية والخاصة في دبي والعالم، وتشكيل منظومة متكاملة توفر مجموعة من خيارات تسهيل ممارسة الأعمال وتطور الحلول لأهم التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمبتكرة.

وأضاف: إن دبي بشكل خاص ودولة الإمارات عموماً، نجحت في تطوير بيئة ابتكارية راسخة ومتكاملة خلال السنوات الماضية، وستواصل دعم وتمكين رواد الأعمال لتطوير مشاريعهم وأعمالهم وتعزيز مساهمتهم في القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية التي تفرض تحديات جديدة، وأكد أن المجلس مستمر في دراسة آليات تنفيذ وإنعاش المشاريع الناشئة بما يضمن مواصلة عملها ومواجهة أي تحديات مستقبلية.

وأشار إلى ضرورة توفير الدعم والحوافز المناسبة والدعم الاستراتيجي للشركات الناشئة ضمن استراتيجية واضحة لتنسيق جهود الجهات الفاعلة في منظومة الابتكار، إضافة إلى تطوير التشريعات والأنظمة الخاصة في ظل التغيرات العالمية، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والعمل عن بُعد وغيرها.

تقرير مشترك يستشرف المستقبل

وقال بلهول: سيتم رفع توصيات ومقترحات مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية إلى فريق الأبحاث في مؤسسة دبي للمستقبل؛ للعمل على إعداد تقرير مشترك، سيتم نشره ضمن سلسلة التقارير التي تعدها المؤسسة لاستشراف مستقبل القطاعات الرئيسية في دولة الإمارات وأهم المبادرات والخطط؛ للاستعداد للتغيرات التي سيشهدها العالم.

دعم الشركات الناشئة

Advertisements

أكد فيليب باهوشي الرئيس التنفيذي لشركة «ماغنيت»، أهمية دعم وتمكين المواهب التي تعد جوهر عمل الشركات الناشئة، وتوظيف الاقتراحات والأفكار المشتركة التي يتم مناقشتها في اجتماعات المجلس؛ للمساهمة الإيجابية في تطوير منظومة الابتكار والاقتصاد، وأشار إلى ضرورة دعم الشركات الناشئة؛ لضمان استمرار عملها وحصول موظفيها على رواتبهم وتجنب تسريح قسم منهم أو دفعهم للسفر خارج دولة الإمارات، إضافة إلى تعديل رسوم إصدار تأشيرات العمل الجديدة وتسهيل نقل التأشيرات بين المناطق الحرة وإطلاق حسوم خاصة على فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات.

الشركات المتأثرة

أشارت فاطمة النقبي الرئيس التنفيذي للابتكار مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالإنابة في وزارة المالية، إلى بعض الدراسات التي يتم العمل عليها لتحديد أكثر القطاعات والشركات المتأثرة بالتحديات الصحية العالمية الحالية؛ من أجل تحديد الدعم الأمثل لها، واقترحت تخصيص منصات إعلامية تخاطب رواد الأعمال والشركات الناشئة في دبي ودولة الإمارات؛ لدعم مسيرة الابتكار.

الإجراءات الحكومية

وقال داني فرحة الرئيس التنفيذي لشركة «بيكو كابيتال» إنه يجب تعزيز الإجراءات الحكومية المتعلقة بإتمام العقود الموقعة مع الشركات الناشئة خلال الفترة المقبلة، وتأجيل أو إلغاء المدفوعات الضريبية المستحقة أو تمديد المواعيد النهائية لسدادها. كما قدم حلاً مقترحاً لشركة ناشئة تعمل على منصة شاملة للحكومات لإدارة قروض بدء التشغيل استجابة للتحديات الناجمة عن «كوفيد-19».

الحد من أضرار الأزمة

وأشار فادي غندور رئيس مجلس إدارة شركة «ومضة كابيتال» إلى أن الأزمة الحالية تتطلب تطوير إدارة التدفقات النقدية ليتمكن الجميع من مواصلة العمل خلال الفترة الحالية والمقبلة، إضافة إلى تشجيع تأخير تسديد الإيجارات المستحقة؛ للحد من أضرار هذه الأزمة العالمية على منظومة الابتكار. كما أشار إلى أهمية مشاركة الجهات الحكومية الاستثمارية في دعم الشركات الناشئة التي أطلقت مشاريع وأفكاراً مبتكرة، وتخصيص وجهة موحدة يمكن لجميع الشركات الناشئة الوصول إليها؛ للحصول على الخدمات الحكومية ذات الصلة.

مواصلة العمل والابتكار

وقال سعيد مطر المري نائب المدير التنفيذي ل«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إنه يتم التعاون حالياً مع العديد من الجهات المصرفية في الدولة؛ لإطلاق حزم جديدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وشدد على أهمية تخفيض الرسوم الحكومية وعدم فرض غرامات على الدفعات المترتبة عليها، مؤكداً أن القرارات بعدم فرض رسوم على التأخر في تجديد الرخص التجارية، يسهل مواصلة العمل والابتكار.

الاحتفاظ بالمواهب

وأكد ماغنوس أولسن الشريك المؤسس لشركة «كريم» أهمية التركيز على الاحتفاظ بالمواهب في سوق العمل بدولة الإمارات؛ من خلال تسهيل تنقل الموظفين بين الشركات وخفض كُلفة المعيشة والعمل بما يدعم ريادتها كوجهة عالمية مفضلة لممارسة الأعمال، وأشار إلى أهمية توفير تسهيلات إضافية للتمويل والقروض من دون فوائد خلال المرحلة المقبلة.

تسهيل الأعمال والتجارة

واستعرضت خولة الكعبي الرئيس التنفيذي للابتكار في جامعة الإمارات فكرة مبتكرة لمنصة تنظيمية تسهم بتطوير نظام صحي موثوق به بين الشركات والعملاء؛ من خلال الإشراف على سياسات ولوائح مكافحة انتشار العدوى في خدمات الشحن والتسليم وشركات التجارة الإلكترونية، كما تدعم شركات التجزئة التقليدية؛ للانتقال إلى استخدام منصات التجارة الإلكترونية المعتمدة.