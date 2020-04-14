«هيئة التأمين» تطلق أكاديمية التدريب المهنية للتعليم عن بُعد مجاناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أكاديمية التدريب المهنية الخاصة بالتعاون مع المعاهد والمراكز العلمية والتعليمية العالمية المتخصصة لتدريب الكوادر العاملة في قطاع التأمين مجاناً في مجالات علوم التأمين والعلوم الإكتوارية بما يساهم في تعزيز عملية التوطين في قطاع التأمين.

وأكد المنصوري، أن أطلاق هذه الأكاديمية المهنية يأتي تنفيذاً لرؤية القيادة الحكيمة وتوجيهات مجلس الوزراء بهدف تدعيم التوطين في قطاع التأمين وتمكين الكوادر البشرية المواطنة وتأهيلهم لتبوّؤ المراكز القيادية في القطاع.

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وأكد أن إطلاق هذه الأكاديمية سيساعد شركات التأمين والمهن المرتبطة به على تخفيض تكاليف التدريب وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع ورفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في القطاع وتزويدهم بالمهارات والمؤهلات اللازمة التي تمكنهم من الارتقاء بأداء السوق التأمينية المحلية.

وأضاف: إن إطلاق أكاديمية التدريب المهنية يهدف إلى إنشاء أكاديمية احترافية في مجال التطوير المهني للمواطنين والعاملين في قطاع التأمين، توفر الإطار والموارد اللازمة لرفع الكفاءة والمعايير التقنية في سوق التأمين الإماراتية والتدريب عن بعد من خلال استخدام الوسائل الحديثة المبتكرة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين العالميين والمتخصصين في علوم التأمين والعلوم الإكتوارية مثل معهد التأمين القانوني البريطاني ومجمع الامتثال في المملكة المتحدة.

وبيّن أنه سيتم إطلاق نشاطات الأكاديمية المهنية في المرحلة الحالية من خلال التدريب عن بعد، وذلك في إطار سلسلة التدابير الاحترازية التي تتخذها هيئة التأمين للحفاظ على السلامة العامة، بالإضافة إلى توجهاتها بهذا الشأن.