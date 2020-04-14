شكرا لقرائتكم خبر عن علامات غير مشجعة لمؤتمر المناخ المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لم يتبق سوى ثمانية أشهر على مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في مدينة جلاسكو الاسكتلندية 9-19 نوفمبر 2020، ومع ذلك تبدو لندن غير مهيأة بعد لاستضافته على النحو اللائق به بعيداً عن مسألة انتشار وباء كوفيد-19. فقد أقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزيرة الطاقة السابقة المعروفة بوزيرة النمو النظيف، كلير أونيل من منصبها كرئيس لمؤتمر الأطراف، بعد أن وجهت له خطاباً اتهمته فيه بعدم التمتع بالقيادة والجدية في التعامل مع تحضيرات البلاد لتنظيم الحدث العالمي الكبير، لاسيما وإن هذا المؤتمر سيدشن بداية العمل باتفاق باريس للمناخ. وبالفعل فقد دشن بوريس جونسون انطلاقة تحضيرات بلاده للمؤتمر يوم الثلاثاء 4 فبراير بخطاب ألقاه في متحف العلوم في لندن، من دون وجود رئيس لهذا المؤتمر.

Advertisements

في تعليقها على هذا التخبط، قالت صحيفة فاينانشال تايمز، بأن بوريس جونسون قد يكون فوت على نفسه فرصة، كان قد خطط لها، لاستثمار هذا الحدث العالمي للتخفيف من الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإظهار قوة تأثير بريطانيا ما بعد بريكست على العلاقات الدولية. ولعل هذا ما يفسر الخلاف الذي لم يأخذ بعد طريقه للأضواء الإعلامية، والذي نشب بين بريطانيا واسكتلندا على استضافة المؤتمر. فمعلومٌ أن مدينة جلاسكو الأسكتلندية هي المدينة التي اختارتها بريطانيا إبان ولاية تريزا مي، لاستضافة المؤتمر، بناءً على سجلها الناصع في مجال البيئة. لكن حديث أونيل لفاينانشال تايمز كشف أن جونسون يفكر في نقل مكان عقد المؤتمر إلى مدينة انجليزية، ربما العاصمة لندن، بحجة أن تقديرات تكلفة الاستضافة في أسكتلندا، باهظة.

وكانت رئيسة المؤتمر المُقالة، قد اتهمت جونسون بعدم الوفاء بأي من وعوده لتوفير الدعم اللازم لتنظيم المؤتمر، وإنه منعها من الاستعانة بالخبرات الأجنبية. وأمام فراغ منصبها الذي لا أحد يعرف الشخصية التي سيختارها جونسون ليحل محلها، فإن بعض التكهنات أشارت إلى مايكل جوف، مستشار دوقية لانكستر، فيما توقعت الصحف إسناد المهمة إلى أحد وزراء الأعمال. ومن بين الأسماء المتداولة، وزير الخارجية السابق ويليام هيج.

القضية لا تقتصر على تعيين رئيس جديد للمؤتمر، وإنما على خطة عمل القادم الجديد. فقد كانت أونيل، أعدت خطة طموحة متناسبة مع متطلبات إظهار الالتزام من جانب الدول المستضيفة تجاه خفض الانبعاثات، كما جرت العادة. وقد اشتملت الخطة، على استخدام النفوذ الدبلوماسي البريطاني، ووضع «صافي الصفر كهدف واضح قائم على العلم» لجميع الدول والشركات والمدن؛ كما تضمنت أولويات الخطة، العمل مع مؤسسات التمويل الخاصة ومع البنوك المركزية والهيئات التنظيمية، بهدف الحد من الانبعاثات والالتزام بالإسراع في التخلص التدريجي من الفحم وزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر.

لكن الصحيح أيضاً أن لدى حكومة جونسون هي الأخرى خطة سيطرحها جونسون نفسه، ضمن رؤيته لما يسميه «بريطانيا العالمية» بعد بريكست؛ وهي تتضمن السعي لإظهار التوجه الأخضر لحكومته، من خلال تقديم موعد التوقف عن بيع السيارات التي تسير بالجازولين والديزل والسيارات الهجينة (الهيدروكربونية والكهربائية) إلى عام 2035 بدلاً من 2040.

الكلمات وحدها لا تكفي، فرئيس الحكومة البريطانية حث جميع البلدان على أن تحذو حذو المملكة المتحدة في تحديد أهداف صافية للانبعاثات الصفرية قبل نهاية العام، في الوقت الذي لم يضع بلاده بعد على المسار الصحيح لتحقيق هذا الهدف. فضلاً عن أنّ أيّاً من الاقتصادات الناشئة الكبرى في العالم لم تتعهد بتطبيق هذا الهدف. كما أن هذه الوعود تبدو بعيدة عن الطموح الذي تتحدث عنه توافقات كتاب القواعد الخاصة بتنفيذ اتفاق باريس فيما يتعلق بالتخفيف. ذلك أنه بموجب قرار الأمم المتحدة الخاص بتنفيذ اتفاق باريس، فإن 9 فبراير هو الموعد النهائي النظري للدول لإيصال خطط مناخ جديدة أو محدَّثة هذا العام. ولم تفِ بهذا الالتزام سوى جزر مارشال وسورينام.