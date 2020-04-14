شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فورد" يهبط بحوالي 4% متأثراً بتقرير الشركة السلبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "فورد موتور" خلال تعاملات الإثنين متأثراً بإصدار الشركة بيانا سلبيا حيال نتائج الأعمال الفصلية عن الربع السنوي الأول، وذلك مع تضرر أعمالها ومبيعاتها من فيروس كورونا.



وكشفت شركة صناعة السيارات الأمريكية بأنها تتوقع تسجيل خسائر بحوالي 300 مليون دولار خلال الربع السنوي الأول كما تتوقع انخفاض وتيرة تسليم مركباتها للتجار أيضاً.

Advertisements



وكشفت "فورد" عن شراكة مع "3 إم" لإنتاج أقنعة طبية لأطقم الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المتفشي في البلاد.



وتجاوز عدد الصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة حاجز نصف مليون حالة، بينما يقترب عالميا من 1.9 مليون إصابة و118.5 ألف حالة وفاة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "فورد موتور" بنسبة 4% وأغلق جلسة الإثنين عند 5.16 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 5.43 دولار وأقل سعر عند 5.02 دولار.