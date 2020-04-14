- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فورد" يهبط بحوالي 4% متأثراً بتقرير الشركة السلبي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "فورد موتور" خلال تعاملات الإثنين متأثراً بإصدار الشركة بيانا سلبيا حيال نتائج الأعمال الفصلية عن الربع السنوي الأول، وذلك مع تضرر أعمالها ومبيعاتها من فيروس كورونا.
وكشفت شركة صناعة السيارات الأمريكية بأنها تتوقع تسجيل خسائر بحوالي 300 مليون دولار خلال الربع السنوي الأول كما تتوقع انخفاض وتيرة تسليم مركباتها للتجار أيضاً.
وكشفت "فورد" عن شراكة مع "3 إم" لإنتاج أقنعة طبية لأطقم الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المتفشي في البلاد.
وتجاوز عدد الصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة حاجز نصف مليون حالة، بينما يقترب عالميا من 1.9 مليون إصابة و118.5 ألف حالة وفاة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "فورد موتور" بنسبة 4% وأغلق جلسة الإثنين عند 5.16 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 5.43 دولار وأقل سعر عند 5.02 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر سهم "فورد" يهبط بحوالي 4% متأثراً بتقرير الشركة السلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.