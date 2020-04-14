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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يقفز بأكثر من 6% بعد إعلان تعيين آلاف الموظفين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات الإثنين بعد إعلان شركة التجارة الإلكترونية حاجتها لشغل عشرات الآلاف من الموظفين لديها.
وكشفت الشركة أنها ستعين 75 ألف موظف في مراكزها ومستودعاتها ومقراتها المختلفة بالإضافة إلى 100 ألف ىخرين عينتهم بالفعل في مارس/آذار الماضي.
يأتي ذلك في ظل زيادة الطلب على المبيعات الإلكترونية حيث يفضل المستهلكون الشراء عبر الإنترنت في ظل بقائهم في المنازل خوفا من فيروس كورونا.
وأضافت "أمازون" بان الطلب على خدماتها يتزايد بشكل كبير وهو ما دفعها لطلب تعيين عشرات الآلات من العاملين خلال الفترة القادمة.
وتجاووز عدد المصابين في الولايات المتحدة بفيروس كورونا نصف مليون حالة، وظهرت بعض الحالات في مستودعات "أمازون".
وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 6.2% وأغلق جلسة الإثنين عند 2168.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 2180 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 2138 دولارا.
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