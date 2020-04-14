شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بأكثر من 3% رغم تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الإثنين على الرغم من انخفاض الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية، حيث وقعت الفضة تحت ضغوط بوصفها احد المعادن الصناعية.



وتستخدم الفضة في عدد من الصناعات الأمر الذي يجعل البعض يصنفها بالمعدن الصناعي والمعدن النفيس في نفس الوقت.



وركزت الأسواق يوم الإثنين على تقييم اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج والذي يؤثر بدوره على مختلف الأسواق.

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هذا، وقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 1.9 مليون شخص بينما توفي ما يقرب من 18.5 ألف حالة.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.4 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 99.6 نقطة وأقل مستوى عند 99.1 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 3.2% إلى 15.537 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 15.69 دولار وأقل سعر عند 15.655 دولار.