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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للجنيه الإسترليني بفضل تحسن حالة "جونسون" الصحية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوما لإثنين في ظل استمرار التحسن في الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" من الإصابة بفيروس "كورونا".
ولا يزال "جونسون" يخضع للإشراف الطبي والعلاج من فيروس "كورونا" بعد خروجه من غرفة الرعاية المركزة التي نقل إليها بمستشفى "سان طوماس" في لندن الأسبوع الماضي عقب ظهور المزيد من الأعراض وتفاقم حالته.
وتتزايد الأعداد من الإصابات والوفيات بالفيروس في المملكة المتحدة، ولا تزال الحياة شبه متوقفة في البلاد ولا حديث عن قرب بلوغ الذروة بعد.
هذا، وأغلقت أسواق الأسهم والسندات في المملكة المتحدة يوم الإثنين بمناسبة عطلة عيد الفصح، وسوف تستانف عملها المعتاد يوم الثلاثاء.
وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2511، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2519 وأقل سعر عند 1.2485.
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