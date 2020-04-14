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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى إغلاق منذ أكتوبر عام 2012 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بالتزامن مع خسائر أسواق الأسهم ليسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له في نحو سبعة أعوام ونصف العام.
ويواصل "كورونا" حصد المزيد من الضحايا حيث ارتفع عدد المصابينن بالفيروس التاجي إلى نحو 1.9 مليون حالة عالميا بينما توفي أكثر من 118 ألف شخص.
وركز المستثمرون خلال الجلسة على تقييم اتفاق "أوبك+" الذي شمل خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا بداية من مايو/أيار المقبل ولمدة شهرين.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.4 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 99.6 نقطة وأقل مستوى عند 99.1 نقطة.
وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.5% إلى 1761.4 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوةى منذ الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول عام 2012، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1772.8 دولار وأقل سعر عند 1724.2 دولار.
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