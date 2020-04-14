شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع قليلاً مع متابعة التطورات بشأن "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الإثنين مع استمرار متابعة الأسواق العالمية لتطورات أزمة كورونا ومدى انتشاره.



ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس والتي تجاوزت نصف مليون حالة.



أما على الصعيد العالمي، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في المجمل حوالي 1.9 مليون حالة بينما توفي أكثر من 118 ألف شخص.

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وكان الاحتياطي الاتحادي قد كشف في الأسبوع الماضي عن توسيع حجم برامج التحفيز المالي والاقتصادي التي يقدمها إلى 2.3 تريليون دولار.



ومن جانبه، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي بأنه يتوقع بدء تعافي الاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني من العام الجاري عند السيطرة على "كورونا".



وأشار إلى أنه يتوقع تعافيا قويا للاقتصاد مشيرا إلى عدم تغيير السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.4 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 99.6 نقطة وأقل مستوى عند 99.1 نقطة.