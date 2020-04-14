شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" إنتاج 20 ألف طن من حليب الأطفال محلياً والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة التجارة امس الاثنين توافر مخزون من حليب الأطفال في منافذ البيع والمخازن الوطنية الكبرى. وبينت الوزارة أن سنويًا يتم انتاج أكثر من 20 ألف طن محليًا

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