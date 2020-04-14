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ارتفاع عدد المشتغلين السعوديين واستقرار معدل البطالة عند 12 %

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

فيما ارتفع عدد المشتغلين السعوديين في الربع الرابع 2019 مقارنة بالربع الثالث من ذات العام، استقر معدل البطالة للسعوديين عند 12% في الربع الرابع، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 4.9% وبين الإناث .%30.8

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ووفقا لنتائج مسح القوى العاملة السعودية للربع الأخير من 2019، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أمس ارتفع معدل البطالة لإجمالي السكان إلى %5.7، مقارنة ب %5.5 في الربع الثالث، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 2.2% وبين الإناث %21.3. وأظهرت نتائج المسح أن جملة عدد المشتغلين في السعودية بلغت 13.4 مليون فرد، يتوزعون إلى 10.85 ملايين فرد من الذكور، وبنسبة %81 من إجمالي المشتغلين، بينما بلغ عدد الإناث 2.54 مليون بنسبة %19. وفيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.17 ملايين فرد، وهو ما يمثل %24 من الإجمالي، أفادت النتائج بأن عدد الأجانب المشتغلين 10.22 ملايين عامل، يمثلون %76 من إجمالي المشتغلين في السعودية.

وكشفت نتائج النشرة أن %64.1 من السعوديين العاطلين عن العمل هم من الفئة العمرية (20-29) ، وأن نصف السعوديين العاطلين عن العمل (%56.4)حاصلون على درجة البكالوريوس، كما أن %27.7 من السعوديين العاطلين عن العمل الحاصلين على شهادة الدبلوم فأعلى، لديهم تخصصات في العلوم الإنسانية و%84.5 من السعوديين الذكور و%97.9 من السعوديات العاطلين عن العمل لم يسبق لهم العمل من قبل.

وأوضحت النشرة أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بلغ 46.7% في الربع الرابع 2019 بارتفاع 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق ، كما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور %66.6 في الربع الرابع، محققا انخفاضا قدره 0.4 مقارنة بالربع السابق، ويرجع السبب في ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين الى ارتفاع معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 2.8 % والتي بلغت %26.0 في الربع الرابع من عام 2019