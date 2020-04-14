خفض إنتاج النفط العالمي 20 مليون برميل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت كل من واشنطن والرياض أن خفض الإنتاج العالمي للنفط يصل إلى 20 مليون برميل. وفيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجموعة أوبك بلس لمنتجي النفط تتطلع لخفض في الإنتاج قدره 20 مليون برميل يوميا، قال وزير الطاقة السعودي إن التخفيضات الفعلية لإمدادات النفط العالمية ستبلغ نحو 19.5 مليون برميل يوميا مع الأخذ في الاعتبار اتفاق الخفض الذي أبرمته أوبك بلس، وتعهدات من دول أخرى في مجموعة العشرين ومشتريات النفط المخصصة للاحتياطيات.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن دول مجموعة العشرين من خارج تحالف أوبك بلس تعهدت بخفض إمدادات النفط بنحو 3.7 مليون برميل يوميا، بينما من المتوقع أن تبلغ مشتريات الخام المخصصة للاحتياطيات (الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية) 200 مليون برميل خلال الشهرين المقبلين. وأضاف أن المملكة قد تقلص إنتاج النفط دون حصتها الحالية إذا كانت هناك حاجة للسوق وإذا جرى تنفيذ التخفيضات بشكل جماعي.

من جهته، كتب ترامب على تويتر «صناعة الطاقة ستكون قوية مجددا وبأسرع كثيرا مما هو متوقع حاليا».

(وكالات)