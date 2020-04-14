«إتش إس بي سي» يساعد المحتاجين في الإمارات

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خصصت «إتش إس بي سي»، جزء من صندوقها الخيري العالمي « HSBC كوفيد 19 الخيري» لتقديم الدعم والمساعدة لآلاف المحتاجين في الإمارات.

فقد تم تخصيص أكثر من نصف مليون دولار أمريكي لدعم المشاريع الخيرية في الإمارات، التي من المتوقع أن تصل إلى ما يقارب من 14 ألف شخص من المتأثرين بتبعات فيروس كورنا في الدولة.

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» بالإمارات: «يمثل دعمنا المجتمعي في هذه الأوقات الصعبة التي نمر بها جزءاً من تراث وتاريخ البنك. ومن خلال تخصيص مبلغ مالي من صندوق مجموعة HSBC الخيري العالمي الخاص بفيروس كورونا، فإننا سوف نتمكن من مساعدة الآلاف من المحتاجين».