«وول ستريت» تتعثر بمطب جني الأرباح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمقت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات أمس الإثنين، إذ يسعى المستثمرون لجني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي سجلتها في الأسبوع الماضي، ومع متابعة آخر مستجدات فيروس «كورونا».

وتراجع مؤشر «داو جونز» 500 نقطة (2.1%) إلى 23200 نقطة، بينما هبط «ستاندرد آند بورز» 1.95% عند 2735 نقطة، وهبط «ناسداك» 1% إلى 8070 نقطة. وكانت وول ستريت مغلقة يوم الجمعة الماضي احتفالاً بعيد الفصح، فيما الأسواق الأوروبية بقيت مغلقة يوم أمس الاثنين.

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وفي الصين القارية، خسر مؤشر شنجهاي 0,49% ليسجل 2783,05 نقطة، أما مؤشر شينجين، فتراجع بنسبة 0,80% عند 1707,46 نقطة.

وهبطت الأسهم اليابانية في جلسة بداية الأسبوع إذ ينتاب القلق المستثمرين بشأن تأثير تفشي فيروس كورونا على أرباح الشركات، بيد أن أسهم كبرى شركات التنقيب عن النفط ارتفعت بعد أن اتفق منتجون كبار أخيراً على أكبر خفض للإنتاج على الإطلاق. وهبط المؤشر نيكاي 2.3 في المئة إلى 19043.40 نقطة في نشاط محدود. وتعرضت أسهم الشركات التي أرجأت الإعلان عن نتائج أعمالها بسبب الجائحة لضغوط.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المئة إلى 1405.91، مع تراجع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 باستثناء مؤشرين.