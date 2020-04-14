شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسئلة حول قضية «إن إم سي» للرعاية الصحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعيش القطاع المالي والاقتصادي في دولة الإمارات تداعيات قصة شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، وكيف استطاعت أن تقترض 6.6 مليار دولار أمريكي من بنوك محلية وخليجية وحتى عالمية من دون أن يتم الإفصاح عن هذه المبالغ الإجمالية في الميزانية العمومية للشركة الصادرة بنهاية عام 2019؛ حيث أظهرت تلك الميزانية للشركة المدرجة في بورصة لندن وضمن «الفوتسي100» أن قروض الشركة 2.1 مليار دولار فقط.

وللعلم، فبداية القصة كانت مع ظهور تقرير مالي مفصل من صندوق تحوط عالمي يشتهر بالمضاربة على أسهم الشركات بالبيع على المكشوف (Short selling) اسمه Muddy Waters في شهر نوفمبر 2019، يفصل في تقريره عدة شكوك لديه بالأرقام المذكورة في ميزانية شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية المعلنة. وصدر رد تفصيلي من الشركة خلال أسبوعين على معظم النقاط الواردة في تقرير MW، إلا أنه لم يستطع إيقاف هبوط سعر سهم «إن إم سي» للرعاية الصحية في بورصة لندن من أكثر من 26 جنيهاً استرلينياً في شهر نوفمبر 2019 إلى أقل من 7 جنيهات للسهم في منتصف فبراير/‏شباط 2020.

وكانت هناك ضغوط أيضاً من أعضاء مجلس إدارة شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية الآخرين لتقديم المساهمين الثلاثة الرئيسيين أو من يمثلوهم في مجلس إدارة الشركة استقالاتهم من مناصبهم لعدم قدرتهم على إثبات عدد الأسهم الفعلية التي يملكونها في الشركة، كون كميات كبيرة منها بيع من قبل البنوك المقرضة مباشرة؛ نتيجة لتسديد (margin calls) التي استخدمت أسهم «إن إم سي» للرعاية الصحية كضمان (Collateral) للقروض الكبيرة لهم، من دون انتظار موافقتهم. إحدى تلك العمليات تم الإفصاح عنها في وقتها؛ نتيجة لحجمها الكبير؛ حيث تم تسييل ما قيمته 490 مليون دولار أمريكي من أسهم «إن إم سي» للرعاية الصحية من قبل البنكين الاستثماريين «دويتشه بنك» و «كريدي سويس» لهؤلاء. وتبعت هذه العملية عمليات بيع أخرى متوالية لبنوك محلية وخليجية لتسييل أسهم «إن إم سي» للرعاية الصحية المستخدمة كضمانات أسهم من قبل أعضاء في مجلس الإدارة من دون الرجوع إليهم في معظم الأحيان حتى تم إيقاف التداول على السهم في بورصة لندن نهاية فبراير/‏شباط 2020.

وقام مجلس إدارة الشركة «المتبقي» (بعد خروج المساهمين الثلاثة الرئيسيين أو من يمثلهم) في شهر مارس/‏آذار 2020 بتعيين شركة خبرة أمريكية متخصصة للتحقيق في أرقام الميزانية وإن كانت هناك قروض غير مصرح عنها أو أية مخالفات لم يكونوا قد عملوا بها سابقاً. كما قام مجلس الإدارة بإيقاف الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس المالي إضافة إلى بعض الموظفين؛ كونهم لم يفصحوا للمجلس عن كل المعلومات التي لديهم.

ومن ثم بدأت مرحلة إفصاحات متتالية من الشركة عن قروض ضخمة ليس لديهم علم بها في وقتها، رفعت ديون الشركة إلى إجمالي 6.6 مليار دولار، كان أكثر من ثلثيها هو قروض خارج الميزانية. ولا نزال ننتظر صدور تقرير مفصل من تلك الشركة عن مغالطات ومخالفات مجلس الإدارة والإدارة العليا.

ونتيجة للأرقام الإجمالية الضخمة للقروض، طلب من البنوك والشركات المساهمة الإفصاح عن انكشافها على شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية وهنا أظهرت الإفصاحات أن البنوك المحلية في دولة الإمارات أقرضت أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي للشركة أو شركاتها التابعة، وبعضها شارك في شراء السندات والصكوك المصدرة من الشركة لعملائها بقيمة 700 مليون دولار أمريكي تقريباً. أما المبلغ المتبقي بحدود 2.9 مليار دولار أمريكي فقد توزعت على بنوك خليجية وإقليمية وأجنبية.

8 أسئلة

وهنا ظهرت ولا تزال تظهر تساؤلات عديدة نلخص أهمها:

1- كيفية تمكن مساهمين رئيسيين من استغلال حصصهم في أسهم الشركة وأخذ قروض ضخمة باسمها بمئات الملايين، إن لم تكن بالمليارات من الدولارات، من أكثر من 80 بنكاً وشركات مالية محلية إقليمية وعالمية من دون كشفها أو التساؤل عنها من قبل البنوك المقرضة أو علم مجلس إدارة الشركة؟

2- كيف استطاعت الشركة الاستثمارية الأمريكية أن تثير الشكوك بميزانية شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية وأرقامها المعلنة عن طريق تحقيقات سطحية وتساؤلات من ميزانية الشركة وإفصاحها، واستطاعت إظهار ثغرات مالية وتلاعبات سعرية في عقود بين أحد الشركاء الرئيسيين وأطراف ذات صلة وغيرها من الملاحظات، بينما فشل أكثر من 80 بنكاً أو شركة مالية من رؤية هذه الثغرات؟ وهل أخبر أحدهم من «إن إم سي» الشركة الأمريكية عن وجود إخفاءات أو تجاوزات مالية في الميزانية، ما أدى إلى لفت نظر شركة MW إلى «إن إم سي»؟

3- أين إدارات المخاطر والرقابة والتدقيق ولجان الموافقة على القروض في البنوك التي درست طلبات قروض شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، ووافقت على إعطائها هذه القروض على مدى عدة سنوات، وبهذا الحجم الهائل؟ كيف استطاعوا تقديم ميزانيات لا تظهر انكشافات الشركة وشركاتها التابعة إضافة إلى شركائها الرئيسيين ومدى انكشافهم المفرط في الاقتراض؟ مع العلم بأن مبالغ بهذه الأحجام تحتاج إلى موافقة لجنة خاصة في كل بنك يكون أعضاؤها من مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية ومتخصصين يقومون بتقديم تقارير مفصلة عن الملاءة المالية للعملاء طالبي القروض وانكشافاتهم المعلنة والمصرح بها مع الطلبات المقدمة.

4- أين دور المدقق الخارجي المعين من قبل الجمعية العمومية؛ للتدقيق على ميزانية الشركة وصحة أرقامها المعلنة في الميزانية؟ هل خاطب المدقق الخارجي كل البنوك التي تتعامل معها الشركة وأخذ تأكيداً من أرصدة الشركة من البنوك التي تتعامل معها، أم أن الإدارة التنفيذية للشركة خبأت تلك المعلومات عن المدقق الخارجي ولم تفصح عن كل علاقاتها البنكية؟

5- ولماذا لم يقم المدقق الخارجي بدوره الكامل في التحقيق ومساءلة الإدارة التنفيذية عن كثير من التساؤلات التي ظهرت لاحقاً؛ كونه يعمل في الدولة ويستطيع فحص الأرقام وتمحيصها ومقارنتها مع الواقع، بافتراض أنه مؤهل أكثر ولديه خبرة واسعة وعالمية من شركة استثمار أمريكية؟

6- أين ذهبت أو تحولت هذه المبالغ النقدية الضخمة؟ ولماذا لم تظهر في ميزانية الشركة خلال السنوات الماضية؟ وهل استخدمتها الشركة لتمويل أعمالها أم تحولت نقداً لجهات أخرى لم تقم بتنفيذ مشاريع لها؟

7- لماذا لم تظهر هذه القروض الكبيرة للشركة في تقرير شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، الجهة الائتمانية المركزية في الدولة، التي ترسل لها كل البنوك المعلومات الائتمانية عن عملائها وتقدير ملاءتهم المالية؟ هل هي متخصصة بالأفراد فقط أم الشركات أيضاً؟ وهل تتعاون جميع البنوك العاملة في الدولة بشفافية مع هذه الشركة وإن كانت الإجابة بنعم، فلماذا لم تظهر قروض الشركة الحقيقية على المستوى المحلي على الأقل في تقريرها؟

8- أين دور الجهات الرقابية المسؤولة عن شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية المرخصة في بورصة لندن؟ لماذا لم تقم بدورها في مراجعة ميزانيات الشركة وصحة إفصاحاتها؟

عشرات التساؤلات

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كانت هذه 8 أسئلة فقط من عشرات أخرى تثير تساؤلات عدة وتحتاج الى إجابات وافية وصريحة وبسرعة، لنستطيع الوصول إلى أية مبالغ نقدية متبقية لدى من اقترضوها واستعادة ما يمكن اإنقاذه منها حتى لا تضطر البنوك والمؤسسات المالية، وخاصة بنوكنا العاملة بالدولة الى أخذ مخصصات قروض ضخمة للعام 2020؛ بحيث تؤثر سلباً في أرباحها للعام الحالي وربما القادم، في وقت هي في أمس الحاجة لاستخدام سيولتها وملاءتها المالية؛ لدعم وتحفيز اقتصاد الدولة بدلاً من تحويله لمخصصات قروض شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية.

كما أنه من الضروري إنشاء لجنة تشمل جميع الأطراف الرقابية والتنظيمية في الدولة؛ لدراسة هذه الحالة والإجابة عن الأسئلة الثلاثة التالية:

* ما الثغرات في الأنظمة والقوانين التي استغلها هؤلاء في الالتفاف على بنوكنا وأخذ قروض بهذا الحجم ومن دون أي ضمانات كافية؟

* هل توجد حالات أخرى مشابهة حالية في نظامنا المصرفي تحتاج إلى تدخل المسؤولين الآن لإيقافها وإصلاحها قبل انكشافها؟

* كيف يمكننا أن نمنع حدوث مثل هذه التجاوزات مرة أخرى في نظامنا المصرفي وتعديل أنظمتنا الرقابية؛ لكشفها في مراحل مبكرة وقبل تضخمها لمستوى قروض شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية؟

إذا لم نقم بتلك الخطوات التصحيحية فوراً، وعرفنا تفاصيل الأحداث بشفافية التي صاحبت هذه التجاوزات، وتعلمنا الثغرات التي استغلوها في أخذ هذه القروض، وتمت محاسبة المقصرين جميعاً بلا استثناء، فإننا نترك مؤسساتنا المالية عرضة لتكرار مثل هذه التجاوزات وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله أو السكوت عنه.

إن الودائع النقدية الموجودة في البنوك هي أموال لمودعين سواء أكانوا من الحكومات أو المؤسسات أو الأفراد، ومسؤولية إدارات البنوك المحافظة عليها أولاً، ومن ثم إقراضها بشكل علمي ومنطقي وآمن ثانياً. كما أن المخصصات التي تأخذها إدارات البنوك هي تقدير خسائر قد تتكبدها، وهي تذهب من حقوق المساهمين والتي يجب المحافظة عليها وعدم التفريط فيها بإعطاء قروض لشركات وأفراد هم ليسوا أهلاً لها ولا يستحقون تلك القروض.

نحن والحمد لله نعيش في دولة الإمارات التي لم تبخل قيادتها وحكومتها يوماً بدعم البنوك والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال بالدولة ووفرت الدعم المالي اللامحدود لها على مر السنين، وغطت خسائر كبيرة لبعض الشركات حتى تبني سمعة عالمية في قوة نظامها المصرفي وصلابته حتى تم تصنيف أبوظبي من قبل وكالات التصنيف العالمية «إس آند بي» و«فيتش» بالتصنيف الأعلى عالمياً AA وهو الأمر الذي يضع مسؤولية علينا جميعاً؛ للمحافظة عليه وعدم التفريط فيه أبداً.

محمد علي ياسين*

* للإقرار والشفافية أقر بأني أملك أسهماً في شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية كما أملك أسهماً في بعض الشركات التي أقرضت الشركة. كما أن هذا المقال يمثل رأيي الشخصي وليس بالضرورة الشركة التي أعمل فيها.

1- كيفية تمكن مساهمين رئيسيين من استغلال حصصهم في أسهم الشركة وأخذ قروض ضخمة باسمها من أكثر من 80 جهة من دون ملاحظة أحد؟

2- كيف استطاعت شركة استثمارية أن تثير الشكوك عن طريق تحقيقات سطحية وإظهار ثغرات مالية بينما فشلت كل هذه البنوك في رؤية الثغرات؟

3- أين إدارات المخاطر والرقابة والتدقيق ولجان الموافقة على القروض في البنوك مع العلم أن المبالغ الكبيرة تحتاج إلى موافقة لجنة خاصة؟

4- أين دور المدقق الخارجي المعين من قبل الجمعية العمومية؟ وهل خاطب كل البنوك التي تتعامل معها الشركة وأخذ تأكيداً من الأرصدة؟

5- لماذا لم يقم المدقق الخارجي بدوره الكامل في التحقيق ومساءلة الإدارة التنفيذية عن كثير من التساؤلات التي ظهرت لاحقاً؟

6- أين ذهبت أو تحولت المبالغ النقدية الضخمة ولماذا لم تظهر في ميزانية الشركة وهل تحولت نقداً لجهات لم تقم بتنفيذ مشاريع لها؟

7- لماذا لم تظهر القروض الكبيرة للشركة في تقرير شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» أم أنها فقط متخصصة بالأفراد؟