خبـراء يطالبـون بإيجاد آليـة ضبـط جديـدة فـي الأسـواق

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

فيما تكثف وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المختلفة في إمارات الدولة، جهودها لمتابعة أسعار السلع، ورصد العديد من المخالفات في الأسعار، وتطبيق غرامات صارمة على المنشآت المخالفة، يقع على عاتق المستهلك مسؤولية كبيرة، لكبح الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع، وتفويت الفرصة على بعض التجار الذين يستغلون الظروف الاستثنائية للتلاعب بالأسعار.

أكد د. هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، أن مسألة السيطرة على الأسعار هي إحدى الأولويات التي تعمل فرق الوزارة، بالتعاون مع شركائها من السلطات المحلية، لضمان ضبطها، مشيراً إلى أن الوزارة تعقد اجتماعات دورية مع الموردين والتجار ومنافذ البيع للتنسيق بخصوص الكميات، كما أنها تقوم بزيارات ميدانية للمخازن والمستودعات سواء التابعة للتعاونيات ومنافذ البيع، أو الموجودة في الموانئ للتأكد من توفر السلع ووصول الشحنات.

وشدد على أن الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة تنظم جولات تفتيش ميدانية يومية، كما يتم إرسال المتسوق السري لرصد حالة الأسواق بصورة يومية، والتأكد من صحة الشكاوى الواردة من المستهلكين، وضبط أي ممارسات استغلالية، وفي مقدمتها رفع الأسعار بصورة غير مبررة.

نصائح للمستهلكين

وفي هذا السياق، قدم خبراء عبر ”الخليج 365” مجموعة من النصائح للمستهلكين للمحافظة على استقرار الأسعار، منها أهمية البحث عن بدائل للسلعة، تكون ذات جودة مماثلة وعالية، والبحث عن منافذ بيع أخرى تقدم نفس السلع بسعر أرخص، وترشيد الاستهلاك، واستغلال العروض والمفاضلة بين سعري التجزئة والجملة، واقتناص فرص التخفيضات، وشراء السلعة من الجملة.

وطالب الخبراء بآلية ضبط جديدة للأسواق للحفاظ على أسعار مقبولة وبدائل في حال ملاحظة أي ارتفاع في سلعة معينة، وأن يتم التفاعل بشكل أكبر مع حاجات الجمهور والتجار والموردين، مؤكدين أن الجهود في هذا الصدد لا تقاس بحاجة المستهلك فقط، وإنما يجب أن يكون هناك توازن ما بين إدارة حماية المستهلك والتاجر والمستهلك.

ماذا وكيف نشتري؟

قال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «لا بد أن نعلم أنه في ظل أي أزمة في العالم، سيكون هناك ضغط على حركة العرض والطلب في مختلف السلع، وبالتحديد السلع الاستهلاكية، وحتى في أوقات غير مرتبطة بالأزمات مثل موسم رمضان، نلحظ أيضاً ارتفاعاً في الأسعار».

وأضاف: هذا يقودنا إلى سؤال لماذا ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية على وجه التحديد في الأزمات وفي شهر رمضان تحديداً؟.. الإجابة تكمن في جزئية كبيرة تقع على عاتق المستهلك الذي بذكائه وطريقة تسوقه يؤثر في الأسعار.

وتابع: هناك استغلال لبعض التجار عند الزيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية الرئيسية، من خلال قيامهم برفع الأسعار في هذا التوقيت الذي يواجه فيه العالم أزمة في سلسلة الاستيراد والتصدير في ظل فيروس «كورونا»، خاصة في ما يتعلق بالسلع المستوردة إلى الإمارات والتي قد يشهد بعضها ارتفاعاً ملحوظاً من بلد المنشأ، وليس من التاجر نفسه.

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وبرر العوضي لبعض منافذ البيع رفع أسعار سلع معينة، بحكم أن رفعها جاء من بلد المنشأ، أو تكاليف الشحن التي تؤثر في تركيبة سعر السلعة، وهذه عوامل خارجة عن إرادة التاجر المحلي، ولكن لنا القدرة في التحكم بتصرفاتنا كمستهلكين، ويجب علينا في هذه الفترة أن نكون واعين لكيفية الشراء (ماذا نشتري.. وكيف نشتري.. ومتى نشتري)؟.

الإقبال المفرط

أكد د. صلاح الحليان المستشار المالي المتخصص في الإدارة المالية الشخصية، أن الإشكالية تكمن في الإقبال المفرط على عمليات الشراء؛ الأمر الذي يتسبب في رفع الأسعار، خاصة أن العديد من التجار يُدركون حاجة الناس إلى السلع الأساسية، ويقومون برفع هذه الأسعار، وهذا هو الاستهلاك الخاطئ بحد ذاته، والذي يدفع الناس إلى الشراء بأكثر من الحاجة اللازمة، وفي المقابل يحرم آخرين من هذه السلع عندما تنفد الكميات المعروضة، ويدخل هذا في إطار ما يعرف ب«أنانية التسوق»، بحيث لا يفكر البعض في حاجة الآخرين من السلع والاحتياجات.

ولفت الحليان إلى أن الناس يستطيعون الاختيار حتى في طريقة إدارة الاستهلاك في المنزل، في ظل الظروف الراهنة، حيث يمكن للأسر تغيير نمط الإدارة المنزلية واستخدام السلع الغذائية بطريقة سليمة بعيداً عن التبذير أو الإسراف. وفي ما يتعلق بالتجار، أفاد بأنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار، خاصة أنه لم ترفع الرسوم أو التكلفة أو الإيجارات، في هذه الظروف، ومن هنا يتساءل كثيرون: لماذا ترتفع الأسعار؟ فهو عمل غير أخلاقي؛ لأن رفع الأسعار بطريقة غير مبررة، ينطبق عليه مصطلح «العمل الاحتيالي».

متسوق أكثر ذكاء

يرى إبراهيم البحر، الخبير في قطاع التجزئة، أن المشكلة الأساسية تكمن في المستهلك الذي يجب عليه أن يكون أكثر ذكاء في التسوق؛ لأنه مع التوجه نحو شراء السلع بصورة مبالغ فيها، يقوم التجار باستغلال هذا التوجه الشرائي المرتفع في زيادة الأسعار، بصورة جنونية في بعض الأحيان.

وبين البحر أن ارتفاع الأسعار، له صلة بثقافة الناس، إلى جانب استغلال بعض التجار للأوضاع الراهنة، داعياً المستهلكين إلى عدم تخزين المواد الغذائية أكثر من ثلاثة أسابيع على أكثر تقدير، وتجنب الشراء العشوائي الكبير.

وأشار الخبير في قطاع التجزئة، إلى أن هناك أدواراً للمراقبين لمنع الاستغلال من قبل التجار، كالذي حصل في الآونة الأخيرة والمتمثل في استغلال بعض التجار لزيادة الطلب على الكمامات الطبية.

سلسلة توريد كبيرة

نصح حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، المستهلكين بأن يبتعدوا عن عمليات التخزين، مؤكداً وجود سلسلة توريد في الإمارات، في ظل كونها دولة معروفة بإعادة التصدير لكثير من السلع إلى الدول المحيطة، وخطوط الاستيراد لديها كبيرة، مطمئناً المستهلكين بعدم الخوف من نقص أي سلعة، وفي حال نقص سلعة معينة، هناك العديد من البدائل لها يجب على الجمهور البحث عنها.

وشدد على أن الشراء العقلاني، وليس التخزين، يساعد في انخفاض الأسعار، ويأتي ذلك من خلال التدرج في اختيار البضاعة ومعرفة البديل المناسب، وعدم الوقوع في فخ غلاء الأسعار التي يستغلها بعض التجار، كما يجب على المستهلك أن يبحث عن سلع بديلة لتلك المرتفعة في السعر، وهناك بدائل أرخص مثل السلع المحلية، ذات الجودة العالية وعمرها أطول، كما توجد أيضاً منافذ بيع تقدم عروضاً خاصة سواء عبر التسوق الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب بأن توجد الجهات المختصة آلية ضبط جديدة واضحة بشأن الحفاظ على أسعار معقولة للمستهلك، وإيجاد البدائل المطلوبة في حال لوحظ ارتفاع للسلعة لأي سبب كان، وأن تتفاعل هذه الجهات بشكل أكبر مع حاجات الجمهور والتجار والموردين؛ لأن الموضوع لا يقاس بحاجة المستهلك فقط، وإنما أيضاً بالتاجر.