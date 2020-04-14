شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا الهندية ترفض إعادة المغتربين في الوقت الراهن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت المحكمة العليا في الهند السماح، أمس الاثنين، بإعادة مغتربيها، الذين يعملون في الخارج في الوقت الراهن، وقضت بتأجيل النظر في كل الالتماسات التي قدمت إليها بخصوص إعادة العالقين في الخارج؛ بسبب وباء فيروس «كورونا» المستجد لمدة أربعة أسابيع.
وتلقت المحكمة 7 التماسات باتخاذ قرار بشأن إعادة الرعايا الهنود العالقين في دول الخليج والولايات المتحدة وبريطانيا وإيران؛ لكن قررت تعليق جميع الالتماسات، وقال رئيس المحكمة شاراد آفيند بوبدي: «على الجميع التزام أماكنهم، لا يمكن إعادة المغتربين من البلدان الأخرى»، وأرجع ذلك إلى إغلاق الأجواء وفق قرار الحكومة الهندية.
وأفادت قنوات تلفزيونية هندية، أن المحكمة العليا لاحظت أن إعادة الهنود المغتربين إلى الوطن في هذا الوقت سيكون انتهاكاً لقيود السفر التي فرضتها الحكومة المركزية.
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