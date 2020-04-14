«موانئ دبي» تطبق تدابير سريعة لضمان تدفق حركة التجارة

أطلقت موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات، خطة عمل حاسمة لضمان صحة موظفيها، وديمومة تقديم خدماتها عبر كافة قطاعات أعمالها وخدماتها في مراحل سلسلة التوريد، للحفاظ على تدفق التجارة الأساسية في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

تعتمد موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات في تحقيق استدامة عملياتها التشغيلية ومرونتها على استثماراتها الكبيرة التي خصصتها في بنيتها التحتية التكنولوجية، والمتمثلة بالدرجة الأولى في منظومة الرافعات الجسرية التي يتم التحكم بها عن بُعد على أرصفة الميناء، وكذلك الرافعات المقنطرة والبوابات الآلية، التي لا تحتاج إلى وجود العمال والعناصر البشرية في مواقع التشغيل.

وينصب اهتمام العمليات المركزية في المقر الرئيسي لميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) على ضمان استمرارية وكفاءة حركة الإمدادات للمواد الحيوية، وأهمها المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية، التي تحتاج إليها الدولة وهيئة الصحة بدبي لاحتواء انتشار الفيروس.

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وتعمل فرق موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات على زيادة مرونة عملياتها التشغيلية بشكل أكبر عبر مجموعة من المبادرات، منها فرض التباعد والفصل بين فرق العمل المختلفة، وتكثيف عمليات التنظيف والتعقيم، إضافة إلى توفير وسائل النقل المناسبة للموظفين لمساعدتهم في الوصول إلى أماكن العمل خلال ساعات منع وتقييد حركة الأفراد والمركبات، وكذلك تأمين أماكن لإقامة للموظفين بالقرب من مقار عملهم؛ لتفادي الحاجة إلى المغادرة خارج نطاق المرافق المعقمة لموانئ دبي العالمية.

وعملت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات على ضمان استمرارية خدماتها من خلال تشجيع غالبية موظفيها الإداريين على العمل من منازلهم. كما تم تركيب كاميرات حرارية، لتسهيل عزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والمدير التنفيذي ل «جافزا»: اتخذنا جميع الإجراءات للحفاظ على تدفق حركة التجارة، من منطلق التزامنا بالمشاركة في توفير كافة الاحتياجات من السلع والمواد الغذائية والإمدادات الطبية في دولة الإمارات التي نقوم بشحنها لمواجهة هذه الأزمة. ونتعاون بشكل وثيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، لاسيما الشركات العاملة في جافزا والتي توفر الخدمات الأساسية، ونقوم بتوعية الأفراد العاملين فيها بأهمية التزامهم بإجراءات الوقاية الشخصية.