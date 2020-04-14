شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يمكن تعلمه مــن التجربــة الصينية فـي مكـافـحـة «كورونا»؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

بعد أن صعد راكب مصاب بالفيروس التاجي الجديد على متن سفينة «دايموند برنسيس» السياحية في يناير/‏ كانون الثاني، انتشر الفيروس بسرعة، وأصاب في النهاية 712 على الأقل وقتل سبعة. ووصف النقاد السفينة التي تم عزلها في يوكوهاما بأنها بؤرة تفريخ فيروسات عائمة، وعزا خبير ياباني واحد على الأقل انتشار الفيروس على متن السفينة إلى أطباق الطعام التي مر بها طاقم مصاب. فهل يمكن أن تحدث الروبوتات فرقاً؟.

وبينما تصارع دول العالم للإفلات من (كوفيد 19)، ينشر العاملون الطبيون في الخطوط الأمامية الروبوتات وتقنيات العلاج عن بعد، وغيرها من التقنيات للمساعدة في احتواء الوباء.

ووفقاً لتقرير على «سي إن بي سي»، فقد استخدمت الصين وإسبانيا طائرات بدون طيار؛ لمراقبة الأشخاص أثناء حملات التفتيش على الملتزمين بقرارات الإغلاق، في حين نشرتها كوريا الجنوبية للمساعدة في تطهير المناطق في دايجو، وهي نقطة وباء ساخنة. ونقلت شركة «آنتويرك»، وهي شركة يابانية لتصنيع الطائرات بدون طيار، عيناتٍ طبية ومواد الحجر الصحي في تشين تشانج الصينية في فبراير/‏شباط، خلال ذروة تفشي الوباء.

في وقت سابق من هذا الشهر، تم افتتاح مستشفى ميداني طاقمه من الروبوتات في مركز هونج شان الرياضي في ووهان، حيث بدأ انتشار الوباء. المنشأة التي يطلق عليها اسم المستشفى الميداني الذكي، هي مشروع يشمل مستشفى ووهان ووتشانج، وتشاينا موبايل، و«كلاود مايندز»، التي تصنع أنظمة الروبوتات السحابية الموجودة في الصين والولايات المتحدة.

عالم بلا بشر

وقد نفذت جميع الخدمات الطبية في المستشفى بواسطة الروبوتات وأجهزة إنترنت الأشياء الأخرى. وجرت عمليات فحص المرضى الذين يدخلون إليها بواسطة موازين الحرارة المزودة بتقنيات جي5، المتصلة بالإنترنت لتنبيه الموظفين لأي شخص مصاب. وجهز كل مريض من المرضى بأساور وخواتم ذكية تمت مزامنتها مع منصة الذكاء الاصطناعي في «كلاود مايندز»؛ حتى يمكن مراقبة بياناتهم الحيوية، بما في ذلك درجة الحرارة ومعدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم. كما ارتدى الأطباء والممرضات الأجهزة؛ لالتقاط أي علامات مبكرة للعدوى.

وفي الوقت نفسه، قدمت روبوتات أخرى الطعام والمشروبات والأدوية للمرضى، فضلاً عن المعلومات والترفيه من خلال الرقص، وما زالت أجهزة الروبوت الأخرى المستقلة تتولى تطهير وتعقيم وتنظيف الأرضيات.

المستشفى الميداني هو واحد من عدة مستشفيات في ووهان مصممة لاستيعاب حوالي 20 ألف مريض في حال غصت المستشفيات العادية بالمرضى وأثقلت بالأعباء. ولا تزال المنشأة وروبوتاتها في وضع الاستعداد الآن تحسباً لظهور إصابات جديدة.

و تم تسخير عربات مستقلة يمكنها حمل الطعام أو أشياء أخرى. كانت التجربة جزءاً من نشر «كلاود مايندز» لأكثر من 100 روبوت في المستشفيات والفنادق والمدارس الصينية. ووفقاً للشركة، فإن دخولهم إلى ووهان يتم عبر السفر إلى مطار في تشانج تشا، والقيادة لمسافة 373 ميلًا، واجتياز عدة نقاط تفتيش حكومية لدخول المدينة.

تشمل الروبوتات التي تم تعديلها خصيصاً لمكافحة فيروس (كوفيد 19)، روبوتاً بشرياً يسمى «كلاود جنجر»، وروبوت النقل الذكي، والذي يمكنه نقل الطعام والأدوية إلى المرضى بدلا من عناصر الرعاية الصحية دون الاتصال من شخص إلى شخص، وهو الهدف العام.

يقول بيل هوانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كلاود مايندز»: «وجد المرضى الذين يشعرون بالملل في الحجر الصحي أن الروبوتات البشرية مثل كلاود جنجر، مفيدة جداً، حيث قدمت معلومات مفيدة وتفاعلات وترفيهات مطلوبة بشدة، لقد وجد الأطباء الروبوتات والأجهزة الذكية مفيدة في مراقبة المؤشرات الحيوية للمريض عن بعد دون اتصال مباشر».

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خطوط المواجهة

أرسلت شركة «يو في دي روبوتس» الدانمركية مئات الروبوتات إلى الخطوط الأمامية في المعركة ضد الفيروس، منها روبوتات تطهير إلى ووهان بالإضافة إلى مستشفيات في روما وفينيتو، وهي منطقة في شمال إيطاليا تضررت بشدة من الوباء. وتبث تلك الآلات حزماً من الأشعة فوق البنفسجية القوية التي يمكنها تطهير الأسطح عن طريق تمزيق خيوط الحمض النووي للفيروسات. وتتحرك وفق خرائط تحدد بيئة عملها، مثل ممرات المستشفيات وغرف المرضى، وتتصرف بشكل مستقل، مسترشدة بالقائد الذي يقود كل فرقة منها، وتسلط حزم الأشعة بزاوية 360 درجة من قمة السارية التي في أعلاها.

يمكن أن تعمل وحدات الأشعة فوق البنفسجية لمدة 2.5 ساعة تقريباً في تعقيم حوالي تسع أو 10 غرف. ويمكن أن تقتل 99.99% من البكتيريا في 10 دقائق، كما أنها فعالة ضد الفيروسات.

تقول كاميلا فريدريكشاين، المتحدثة باسم شركة «يو في دي»: «سوف يقضي الروبوت على الفيروس؛ حيث ثبتت كفاءته في مكافحة فيروس «ميرس كوفي»، بعد أن انخفضت الجسيمات الفيروسية ستة أضعاف في غضون 30 دقيقة».

كما تشهد منتجات الشركة اهتماماً متزايداً من الولايات المتحدة، ليس فقط في المستشفيات بل السجون والفنادق والمطارات، باعتبارها تؤدي دوراً مثالياً في تنفيذ مهمات التعقيم والتطهير طبقاً للخرائط التي ترسم لتلك المهمات.

كما ترسل شركة خدمات الرعاية الصحية «شين إكس دي إنفيكشين» التي تتخذ من تكساس مقراً لها، روبوتات ضبط الفيروسات إلى إيطاليا ودول في شرق آسيا، فضلاً عن هيوستن. يعمل مركز ويستن هيوستن الطبي على طرح روبوتات «لايت سترايك»، التي تستخدم حزم الأشعة فوق البنفسجية لتطهير غرف الضيوف والمناطق الموبوءة ب(كوفيد 19). وتقول الشركة إن كل واحد من روبوتاتها يمكنه تطهير عشرات الغرف يومياً. وقد زودت المستشفيات ببروتوكولات التعقيم، مثل تشغيل روبوتات الأشعة فوق البنفسجية بالقرب من قسم الطوارئ أو في سيارات الإسعاف في حالة وجود مرضى «كورونا» المشتبه فيهم.

وتقول «شين إكس»، إن لديها آلاف الروبوتات قيد التشغيل وهي تزيد الإنتاج في الولايات المتحدة؛ لتلبية الطلب المتزايد؛ حيث قفزت طلباتها بنسبة 400% في الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع كامل عام 2019. وجاءت أغلبية تلك الطلبات من الخارج - إيطاليا واليابان وسنغافورة وتايلاند وكوريا الجنوبية.

«تيلي هيلث».. نشاط متسارع ل«الطبابة عن بعد»

لا شك أن تقنية الطبابة عن بعد «تيلي هيلث» معروفة منذ زمن، لكنها تشهد نمواً مطرداً في الطلب. ففي الصين، شهدت شركة «جيه دي هيلث»، وهي شركة تابعة لشركة «جيه دي كوم» العملاقة للتجارة الإلكترونية، تدفقاً قوياً على استشاراتها الطبية التي تقدمها عبر منصتها الصحية عبر الإنترنت، بزيادة بنسبة عشرة أضعاف منذ انتشار (كوفيد 19).

تستخدم مستشفيات مثل المركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو ومستشفى جامعة جورج واشنطن في العاصمة، الطب عن بعد للمساعدة في فحص المرضى بحثاً عن حالات محتملة من «كورونا» المستجد. وتبذل شركات الخدمات الصحية عن بعد جهوداً إضافية لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها.

وينشر موقع «زينوبيست» في مينيابوليس استبيانات على الإنترنت للمرضى يمكن للأطباء استخدامها للتمييز بسرعة بين (كوفيد 19) وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. وغالباً ما يكون التفاعل غير متزامن، مما يعني أن الأطباء يراجعون المعلومات بعد إرسالها. كما تم استخدام النظام الأساسي في تفشي مرض الحصبة لعام 2017 في الولايات المتحدة، وتقول الشركة إن مقدمي الخدمة يستغرقون في المتوسط دقيقة واحدة و 29 ثانية لتقييم المريض من خلال الخدمة.

تقول ليزا إيد، كبيرة الأطباء «زينوبيست: «يمكن لمقدمي الرعاية خدمة العديد من المرضى بسرعة اعتماداً على معلومات دقيقة، والتي أثبتت بالفعل أنها ضرورية للأنظمة الصحية التي تحتاج إلى التوسع لتلبية طلبات المصابين بفيروس (كوفيد 19)». وتضيف: «نحن نعمل مع سلطات النظام الصحي في ولاية واشنطن، الذي اختار توجيه جميع زيارات (كوفيد 19) إلى زيارات غير متزامنة (مقابل زيارات افتراضية متزامنة عبر الهاتف أو الفيديو)؛ لأن الهيئات التي تزودهم بالخدمة لم تتمكن من تلبية الطلب على الرعاية المتزامنة، بسبب وقت العمل السريري الأطول بكثير. وبهذه الطريقة أمكن التعامل مع أكثر من 400 زيارة يومية إضافية».