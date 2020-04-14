أبوظبي تمنع دخــول العمــالــة غير المقيمة في الإمارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدرت دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي تعميماً يقضي بمنع نقل العمالة إلى خارج الإمارة وقصر حركتها على مدينة أبوظبي والعين والظفرة، إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إلى أبوظبي، وذلك حتى إشعار آخر.

وقالت الدائرة إن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات الإضافية التي اتخذتها الدائرة بهدف حماية صحة وسلامة العمالة الوافدة وتقليل احتمالات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وكانت الدائرة قد أعلنت في وقت سابق أنها مددت الإيقاف المؤقت لعدد من التعاميم التي أصدرتها سابقاً، حتى إشعار آخر، وذلك للحد من التجمعات وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع، مؤكدة أنه سيتم تطبيق التشريعات النافذة بحق أي انتهاك.