شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تمنع دخــول العمــالــة غير المقيمة في الإمارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أصدرت دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي تعميماً يقضي بمنع نقل العمالة إلى خارج الإمارة وقصر حركتها على مدينة أبوظبي والعين والظفرة، إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إلى أبوظبي، وذلك حتى إشعار آخر.
وقالت الدائرة إن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات الإضافية التي اتخذتها الدائرة بهدف حماية صحة وسلامة العمالة الوافدة وتقليل احتمالات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».
وكانت الدائرة قد أعلنت في وقت سابق أنها مددت الإيقاف المؤقت لعدد من التعاميم التي أصدرتها سابقاً، حتى إشعار آخر، وذلك للحد من التجمعات وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع، مؤكدة أنه سيتم تطبيق التشريعات النافذة بحق أي انتهاك.
كانت هذه تفاصيل خبر أبوظبي تمنع دخــول العمــالــة غير المقيمة في الإمارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.