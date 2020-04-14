شكرا لقرائتكم خبر عن تعيينات جديدة في مجلس إدارة «جي إف إتش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: ”الخليج 365” أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة المجموعة، هما علي مراد، وأحمد الأحمدي، اعتباراً من يوم 1 إبريل/ نيسان 2020. ويتمتع كل من العضوين الجديدين بخبرة واسعة، مع سجل حافل في مجالي الاستثمار والتمويل على المستويين الإقليمي، والدولي.

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