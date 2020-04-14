معرض المطارات 2020 فــي أكتـوبـــر المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تم تأخير معرض المطارات ليقام خلال الفترة من 26 ولغاية 28 أكتوبر/‏ تشرين الأول 2020 في مركز دبي التجاري الدولي، بعد أن كان تقرر في وقت سابق تأجيله إلى شهر يونيو/‏ حزيران.

ويعكس التاريخ الجديد ثقة صناعة الطيران بعودة الأمور إلى طبيعتها في الأسواق العالمية بحلول هذا الوقت، ورفع القيود الشاملة المفروضة على السفر حول العالم نتيجة لتفشي وباء (كوفيد-19).

وقال محمد عبد الله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: لقد وصلت أغلبية الصناعات إلى طريق مسدود بالنظر إلى الظروف غير المتوقعة التي يواجهها العالم، وسوف تساعدنا تجاربنا السابقة في مجال التعامل مع الأزمات على تحقيق النمو مجدداً في قطاع الطيران بمجرد احتواء الأزمة، حيث سنلعب جميعاً دورنا في تحقيق التعافي.