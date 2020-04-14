شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تتخلى عن مكاسبها الصباحية مع تذبذب «القيادية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تخلت الأسهم المحلية عن مكاسبها الصباحية، وانخفضت في النصف الثاني من تداولات أمس، مع مواصلة «القيادية» التذبذب صعوداً ونزولاً ما بين جلسة وأخرى، وسط هدوء نسبي في حركة الشراء والبيع للمستثمرين، لاسيما الأجانب منهم.

وانخفض مؤشر سوق دبي 1.09% بضغط من «القيادية»، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 1.56% بضغط رئيسي من «أبوظبي الأول».

وتركزت التداولات في سوق دبي على ثلاثة أسهم قيادية هي: «دبي الإسلامي»، و«إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، فيما استحوذ «العالمية القابضة» على صدارة التداولات في سوق أبوظبي وهو غير قيادي في السوق، وتبعه «أدنوك للتوزيع».

وسجلت السيولة الإجمالية في الأسواق 417.9 مليون، منها 267.9 مليون في دبي، و160 مليون في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 318.5 مليون سهم، توزعت 250.7 مليون في دبي، و67.5 مليون في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 63 شركة، وارتفعت أسهم 23 شركة، فيما تراجعت أسهم 34 شركات، من خلال 7260 صفقة.

سوق دبي

انخفض سوق دبي إلى 1885.3 نقطة، مع عودة التراجعات لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع والتأمين.

وهبط البنوك أكثر من 2% بهبوط «دبي الإسلامي» 0.29 %، و«الإمارات دبي الوطني» 3.4%.

ونزل العقار 1.57% بنزول«إعمار العقارية» 2%، و«إعمار للتطوير» 3.7%، و«إعمار مولز» 1.73%، و«ديار» 0.85%، وارتفع «أرابتك» 1.65%، و«داماك» 2.25%، و«الاتحاد العقارية»0.82%.

وانخفض الاستثمار 0.2% بنزول «سوق دبي المالي» 0.3%، و«شعاع كابيتال» 2.86%، واستقر«دبي للاستثمار» من دون تغيير. وهبط النقل 0.45% بهبوط «أرامكس» 1.78%، وارتفع «العربية للطيران» 0.97%، و«الخليج للملاحة» 0.95%.

سوق أبوظبي

نزل سوق أبوظبي عند 4135.45 نقطة، مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والتأمين والصناعة والسلع.

وهبط البنوك 3.08% بانخفاض«أبوظبي الأول» 4.48%، بالرغم من ارتفاع «أبوظبي التجاري»2.67%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.88%.

ونزل العقار 2.79% بنزول «الدار» 3.23%، وارتفع «رأس الخيمة العقارية» 2.86%.

Advertisements

وارتفع الاتصالات 0.13% بارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وارتفع الطاقة 1% بارتفاع «دانة غاز» 1.28%، و«طاقة» 2.31%، واستقر «أدنوك للتوزيع» بدون تغيير.

وقفز الاستثمار 10.5% بنمو «العالمية القابضة» 14.93%، في مقابل انخفاض «إشراق»0.41%.

الأكثر تداولاً

تصدر «دبي الإسلامي» التداولات في دبي، ب52.5 مليون، مغلقاً عند 3.34 درهم، تلاه «إعمار العقارية» ب 50.3 مليون، ليغلق عند 2.45 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» ب 42.2 مليون، وأقفل عند 8.5 درهم.

وفي سوق أبوظبي، اجتذب «العالمية القابضة» التداولات الأكثر ب 34.65 مليون، وأغلق سعره عند 17.24 درهم، تلاه «أدنوك للتوزيع» ب 33.11 مليون، مغلقاً عند 2.8 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» ب 20.5 مليون، وأقفل عند 4.61 درهم.

وسجل «غلفا للمياه» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، وبالحد الأقصى 14.91% عند 13.1 درهم، وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «بنك المشرق» وبالحد الأقصى للنزول 5% عند 68.4 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر «العالمية القابضة» الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فيما جاء في مقدمة الأكثر انخفاضاً «بلدكو» بتراجعه بالحد الأقصى 5% إلى 0.23 درهم.

تداولات المستثمرين

اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء في سوق أبوظبي ب 14.12 مليون محصلة شراء، منها 3.27 مليون محصلة شراء العرب، و10.85 مليون محصلة شراء المواطنين.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، ب 14.12 مليون محصلة بيع، علماً أن المستثمرين الخليجيين، بلغ صافي استثمارهم (صفر)، بعد أن بلغت مشترياتهم 11.38 مليون ومبيعاتهم بالقيمة ذاتها.

في سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنين، نحو الشراء، ب 9.6 مليون محصلة شراء، منها 9.58 مليون محصلة شراء الأجانب، وبقيمة طفيفة للمستثمرين المواطنين.

واتجه المستثمرون الخليجيون والعرب نحو التسييل، ب 9.6 مليون محصلة بيع، منها 9.59 مليون محصلة بيع الخليجيين، وبنسبة طفيفة للمستثمرين العرب.

ركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على «الاتحاد العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«دانة غاز»، و«العالمية القابضة»، وتركزت مبيعاتهم على «أدنوك للتوزيع»، و«إعمار مولز»، و«إعمار للتطوير»، و«أملاك للتمويل».

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، ب 41.65 مليون محصلة بيع، منها 7 ملايين محصلة بيع في دبي، و 34.6 مليون محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 41.65 مليون محصلة شراء، منها 7 ملايين درهم محصلة شراء في دبي، و34.6 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.