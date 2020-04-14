متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية تحديث سجل مساهمي «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» في النظام الآلي لإدارة المقاصة، بإجراء عملية توزيع أسهم منحة 5%.

* صادقت عمومية «إكسا الهلال الأخضر للتأمين» على ميزانية الشركة 2019، وتعيين بول ادامسون في مجلس الإدارة.

* أعلنت أبوظبي الوطنية لمواد البناء، «بلدكو»، تسجيلها خسائر متراكمة 106.45 مليون، بما يعادل 35.48% من رأس المال، مشيرة إلى اتخاذها عدة إجراءات لمعالجة الخسائر.

* حققت «أبوظبي لبناء السفن» خسائر متراكمة 59.73 مليون ما يعادل 28.18% من رأس المال عن 2019. وأكدت عدم انكشافها على «إن إم سي».

* قرر مجلس «صناعات أسمنت الفجيرة» تأجيل العمومية، إلى 18 يونيو القادم، للنظر في عدم توزيع أرباح.

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* صادقت عمومية «العالمية القابضة» على عدم توزيع أرباح نقدية عن 2019.

* أعلنت «إشراق للاستثمار» شراء 300 ألف سهم من أسهمها بجلسة أول أمس الأحد، ب 0.241 درهم ليصل عدد الأسهم المتبقية إلى 210.4 مليون.

* يجتمع مجلس إدارة «أغذية» في 16 إبريل الجاري للنظر في انتخاب رئيس مجلس إدارة، ونائب له.

* وافقت الجمعية العمومية للعربية الإسكندنافية للتأمين على عدم توزيع أرباح نقدية عن 2019.

* تناقش الجمعية العمومية لشركات الصناعات الوطنية يوم 30 الجاري، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.