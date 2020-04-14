شكرا لقرائتكم خبر عن تحـفـيــــز من جولة واحدة لا يكفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كما نأمل جميعاً في انتقال سلس ومبكر للخروج من هذا الكابوس الصحي والاقتصادي، فلنعمل بعقل منفتح ونفكر الآن في خطوات الطوارئ فيما يتعلق بما يمكن فعله للتخفيف من العواقب إذا انتهى بنا المطاف في لعبة متعددة الجولات.

في محاولة مبررة ومطلوبة لاحتواء الخسائر البشرية المأساوية التي يتسبب بها كوفيد-19، انتهى الأمر بالحكومات والبنوك المركزية إلى الرهان بقوة على «لعبة الجولة الواحدة» من إجراءات التحفيز والإغاثة حاسمة وقوية تكون كافية لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية. وقد تجاوبت الأسواق بشدة مع تلك الجهود، بل إنها سبقت في تسعيرها ما تم تقديمه حتى الآن. والأمل معقود على أن تكون الصدمة الصحية التي شلّت الاقتصاد العالمي قصيرة الأجل. إلاّ أن القلق يتزايد من أن تكون هذه الجولة الأولى من التدخل الحكومي مجرد خطوة واحدة في ماراثون طويل جدا.

لا يمكن الآن اتهام مجلس الاحتياطي بعدم القيام بما يكفي لمواجهة خطر اضطرابات الأسواق التي من شأنها أن تنقل العدوى إلى الاقتصاد المتعثر أصلاً. بعد مرور شهر على نشر إجراءات الطوارئ متعددة المراحل، تجاوز المركزي الأمريكي ما فعله خلال الأزمة المالية العالمية، سواء من حيث الحجم أو النطاق. وقدراته على فعل المزيد لا تقف عند حدود ميزانيته العمومية، على الرغم من المخاطر غير العادية التي تتعرض لها. لكن تلك القدرات متوقفة على رد الفعل غير المتوقع الذي بدأ يتبلور في ظل المبالغ الهائلة، بما في ذلك الحزمة الإضافية بقيمة 2.4 تريليون دولار - وهي متهمة بأنها تصب في صالح وول ستريت ولا تخدم المواطن الأمريكي.

وخصصت الحكومات المزيد من المبالغ التي فاقت كل ما قدمته خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وتم وضع الخطط الخاصة ببرامج دعم الشركات والأسر من منطلق افتراض أن الفترة الزمنية لارتفاع معدلات البطالة الاستثنائي مؤقتة، ويمكن عكس اتجاهها في الغالب، وأنه سيتم تجنب حالات إفلاس الشركات. وإذا لم تثبت صحة هذه الافتراضات، فمن المحتمل تمديد البرامج دون تردد. لكن ذلك يفرض تكلفة متزايدة على الميزانيات، وفي حالة عمليات إنقاذ الشركات، سيكون منزلقاً للتورط الحكومي في دعم أنشطة القطاع الخاص. وكلما طال أمد هذا كله، زادت الضربة المحتملة للإنتاجية والنمو المستقبلي بالتزامن مع ارتفاع المديونية في كل مكان.

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وتشجع كل من البنوك المركزية والحكومات المقرضين وأصحاب العقارات وغيرهم، على التساهل عندما يتعلق الأمر بعدم قدرة عملائها على تسديد الدفعات في الوقت المناسب. مرة أخرى، هذا منطقي تمامًا، ليس فقط من أجل الحيلولة دون تحول مشكلات السيولة إلى مشاكل إعسار، ولكن أيضًا من حيث الأولويات الاجتماعية المهمة. ولكن كلما استمر الإغلاق الاقتصادي لفترة أطول، زاد خطر اضطراب الميزانيات العمومية السليمة، ما يجعل الانتعاش أكثر صعوبة لاحقاً.

وفي ضوء الضخ المالي الهائل، شعر المستثمرون بالارتياح لارتفاع أسعار الأصول بشكل حاد، وفي غضون ذلك، انحازوا بشكل متزايد لفئات الأصول ذات درجة المخاطر المرتفعة. ومن المرجح أن يتناقض هذا مع بداية موسم الأرباح الفصلية الذي من المرجح أن يتميز بتطورين أولهما تعليق توجيهات الأرباح من قبل الشركات، والثاني السرد العام الذي يجمع بين عدم وضوح الرؤية والتحذير من انخفاض المخاطر. وهذا سوف يتزامن مع تزايد مخاطر تأجيل ديون الشركات، وفي حالة الديون السيادية، تخلف البلدان النامية عن السداد.

ويتجلى نهج «الجولة الواحدة» بوضوح على أكثر من جبهة. فقد عرض صندوق النقد الدولي مثلاً استجابته لدعم البلدان الأعضاء حيث يعالج أكثر من 90 طلبًا للحصول على تمويل طوارئ. ونظرًا للحاجة إلى توفير الأموال بسرعة بأي شروط، فإن العديد من الموافقات على القروض ستشمل تركيزًا أقل على استدامة الديون السيادية التي تحولت إلى ظاهرة طبيعية. والدعوة التي وجهتها المؤسسة، ومعها البنك الدولي، لتخفيف ديون البلدان الأكثر فقراً، تنطبق فقط على ديون الاتفاقيات الثنائية الرسمية، ما يفتح الطريق أمام تغطية جزئية ودعم فعلي من قبل الدائنين الآخرين.

هذه مجرد أمثلة قليلة على ما يبدو تحولاً نحو سياسة «الجولة الواحدة» واستراتيجية دعم الأسواق. ومع ذلك، فإن الأدلة المتاحة لا ترقى إلى وضع شروط ثابتة لمثل هذه اللعبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشكوك المتعلقة بمدة وشدة الإغلاق الاقتصادي ؛ وطبيعة إعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية في نهاية المطاف؛ ومشهد ما بعد الأزمة.

وهذه العناصر الثلاثة مرتبطة كلياً بتطور المشهد الصحي واستفادت من التقدم الذي تم إحرازه في بعض الأماكن في تغيير منحنى العدوى، لكنها لا تزال رهناً بتطور القضايا الصعبة المتمثلة في كيفية وتوقيت تعديل البعد الاجتماعي ومتطلبات حصار العدوى، وكيفية الرد على المزيد من الإشارات من آسيا فيما يتعلق بإمكانية إصابة المرضى المتعافين بالمرض مرة أخرى.

وبالنظر إلى الخسائر البشرية الفعلية والمحتملة التي ينطوي عليها الأمر، فمن الطبيعي أن يضطر القطاع العام إلى اعتبار مثل هذا الرهان الثقيل في السياسة الاقتصادية والمالية، أساساً في لعبة من جولة واحدة. من مصلحة الجميع أن ينتهي الأمر بسرعة. ولكن، للأسف، هذه مجرد آمال.

الحل في نظري هو عدم استبعاد هذا الرهان. وفي الواقع، أنا غير قادر على اقتراح نهج آخر مقبول على نطاق واسع في هذه المرحلة. وبدلاً من ذلك، كما نأمل جميعًا في انتقال سلس ومبكر للخروج من هذا الكابوس الصحي والاقتصادي، فلنعمل بعقل منفتح ونفكر الآن في خطوات الطوارئ فيما يتعلق بما يمكن فعله للتخفيف من العواقب غير المقصودة إذا انتهى بنا المطاف في لعبة متعددة الجولات مع مرونة محدودة في السياسة. ولا شك أنه تحدٍّ مفروض على جميع المستويات - على الحكومات والبنوك المركزية والشركات والأسر. وهو موضوع آمل أن أكتب عنه المزيد في الأسابيع القادمة.

* كبير الاستشاريين في «أليانز»