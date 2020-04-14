مكرر ربحية أسواق المال الإماراتية يزيد جاذبيتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باتت أسواق المال الإماراتية تُصنف بأكثر أسواق الأسهم جاذبية للاستثمار في المنطقة؛ بعدما وصل متوسط إجمالي مكرر ربحيتها إلى 12.43 مرة خلال ال12 شهراً الماضية؛ وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وكان متوسط مكرر ربحية الأسواق المالية تجاوز 14 مرة في مرحلة سابقة، إلا أن عودة الأسعار إلى مستويات مغرية خاصة مع بداية عام 2020؛ زادت من جاذبية الأسواق للاستثمار.

ويمكن احتساب مؤشر مكرر الربحية للأسهم عن طريق قسمة سعر السهم السوقي على ربح السهم الواحد في الشركة خلال فترة معينة.

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ومن المتوقع زيادة جاذبية الأسواق المالية خلال الفترة القادمة؛ بعد التوزيعات النقدية الكبيرة التي أعلنت عنها أغلب الشركات المدرجة.

وصل مكرر ربحية قطاع النقل واللوجستيك 6.65 مرة تلاه المقاولات 7.35 مرة والمشاريع العقارية 9.85 مرة والبنوك 9.94 مرة والتأمين 10.69 مرة.

وعلى صعيد مكرر ربحية قطاع الضيافة، فقد وصل إلى 11.34 مرة وفي الخدمات 11.42 مرة و 11.62 مرة لقطاع الطاقة.

(وام)