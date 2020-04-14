روسيا: ديون الحكومة والشركات للخارج 450 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي الروسي اليوم الاثنين إن مجمل ديون روسيا الخارجية هبط في الربع الأول من هذا العام إلى أدنى مستوى منذ 2009، وهو ما يشكل مخاطر إضافية قليلة على الروبل الروسي المنهك ويساعد البلاد على تحمل الصدمات المرتبطة بفيروس كورونا.

وبحسب «رويترز»، أكد البنك المركزي أن مجمل الديون الخارجية للحكومة والشركات بلغ 450 مليار دولار في أول أبريل/ نيسان، وهو ما يمثل انخفاضا بما يعادل 40.8 مليار دولار منذ بداية 2020.

وبعض ديون روسيا مقومة بالروبل ويجري تصنيفها على أنها دين خارجي إذا كانت في حيازة أجانب.

وأصبح الروبل أحد أسوأ العملات أداء في الربع الأول مع تضرره من انهيار في أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وتخطط روسيا لزيادة الاقتراض الحكومي هذا العام بينما تحتاج إلى تمويل استجابتها لوباء فيروس كورونا الذي يتجه لدفع الاقتصاد المعتمد على النفط إلى ركود.

وارتفع سعر صرف الروبل مقابل العملات الأجنبية في تداولات اليوم ببورصة موسكو، معوضا بذلك بعض الخسائر التي مني به مؤخرا ومدعوما بارتفاع أسعار النفط في الأسواق بعد اتفاق «تاريخي» لـ«أوبك» على خفض الإنتاج.

فقد انخفض سعر صرف الدولار الامريكي اليوم بواقع 33 كوبيكا ليصل إلى 73.41 روبل، وتراجع صرف عملة (اليورو) بواقع 44 كوبيكا إلى 80.34 روبل والأخير يعادل 100 كوبيك.