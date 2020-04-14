شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة تجارية تعود لممارسة أعمالها في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي، أنه تماشياً مع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، يمكن لمحلات عدد من الأنشطة التجارية ممارسة أعمالها، وهي محلات تجارة اللحوم، تجارة الخضراوات والفواكه، وأنشطة المحمصة والمطحنة، وتجارة المكسرات، والحلويات والشوكولاتة، ومنافذ تجارة الأسماك، والقهوة، تجارة الشاي. وحددت الدائرة بعض الإجراءات لهذه الأنشطة التجارية، وهي أن ساعات العمل تبدأ من 8 صباحاً وحتى 8 مساء فقط، كما يجب الالتزام بالتدابير الوقائية كالتعقيم والتباعد الجسدي، وسيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بهذا التعميم، مع ضرورة إصدار تصاريح الحركة من موقع dxbpermit.gov.ae الإلكتروني.
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