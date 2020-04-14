الاحتياطي الفيدرالي: سنحمي الاقتصاد الأمريكي من الانكماش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّد نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنّ المصرف بوسعه إيقاف تأثير الانكماش على الاقتصاد الأمريكي، الذي تأثر بشدة من تداعيات فيروس كورونا المستجدّ. وظلت معدلات التضخم لسنوات من دون هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ومع تأثير الوباء على النشاط الطبيعي للاقتصاد، يمكن أن تنخفض الأسعار.

وقال ريتشارد كلاريدا في مقابلة على تلفزيون بلومبيرج اليوم إنّ الطلب تأثر «بشكل سلبي للغاية»، واصفاً التأثيرات بأنها «مضادة للتضخم». وتابع كلاريدا «أعتقد أن لدينا الأدوات اللازمة لإبقاء الاقتصاد الأمريكي بعيداً من الانكماش ولدعم الاقتصاد خلال هذه الفترة الصعبة».

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 20 ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، وتعد مدينة نيويورك بؤرة الوباء في البلاد.

وبذل الاحتياطي الفيدرالي جهوداً غير مسبوقة لدعم القطاع المالي، شملت ضخ سيولة تقدر بتريليونات الدولارات في الاقتصاد الذي كان يتمتع بوضع جيد، لكنه سرعان ما تدهور على وقع تفشي وباء كوفيد-19.

كما اتخذ تدابير لدعم الإقراض للأسر والشركات.

وأغلقت الشركات في جميع أنحاء البلاد لوقف انتشار الوباء، فيما انخفض الطلب، مع بقاء المستهلكين في منازلهم، ما أدى إلى فقدان نحو 17 مليون شخص لوظائفهم حتى منتصف آذار/مارس.

وتعتمد كيفية تعافي الاقتصاد الأمريكي من هذه الأزمة على مدى سرعة سيطرة السلطات المعنية في البلاد على الفيروس.