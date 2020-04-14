الإمارات تؤجل إقرار «الضريبة الانتقائية» شهراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مددت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، استثنائياً، الفترة الضريبية الخاصة بالمسجلين للضريبة الانتقائية التي بدأت في 1 مارس/ آذار 2020 لمدة شهر بحيث تنتهي في 30 إبريل/ نيسان، بحيث تشمل شهري مارس، وإبريل، وذلك لمنح الأعمال المسجلة فترة كافية للالتزام بالمهل.

وجاء في تعميم للهيئة أن القرار يأتي من منطلق حرصها على دعم المسجلين للضريبة الانتقائية في التعامل مع المتغيرات والتحديات في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل الحكومة للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتقييد حركة الأفراد والمركبات على مدار 24 ساعة في بعض مناطق الدولة. وقالت الهيئة إنها تريد تخفيف الأعباء الضريبية خلال هذه الفترة.

ويجب على كل مسجل للضريبة الانتقائية الالتزام بتقديم إقرارين ضريبيين منفصلين، أحدهما عن شهر مارس، والثاني عن شهر إبريل، وذلك بحد أقصى يوم الأحد 17 مايو/ أيار 2020، والتأكد من استلام الهيئة للضريبية المستحقة الدفع عن الفترة الضريبية وفق الإقرارين المقدمين عن مارس وإبريل 2020 بحد أقصى يوم الأحد 17 مايو.