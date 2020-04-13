شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يحقق الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الذهب صعوداً ليتجاوز هدفنا المنتظر عند 1703.25 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير والمتوسط، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 1770.00، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1703.25 يمثّل شرط أولي لاستمرار الاندفاع الصاعد الحالي.

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