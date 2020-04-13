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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه رغم تصريحات "ترامب" الإيجابية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين على خلفية التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج، لكنها قلصت مكاسبها على الرغم من التصريحات الإيجابية التي أطلقها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وكانت "أوبك" وحلفاؤها من المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا ودول أخرى كالولايات المتحدة والنرويج والمكسيك وكندا قد اتفقوا جميعا على خفض الإنتاج النفطي بنحو 9.7 مليون برميل ستبدأ من مايو/أيار وعلى مدار شهرين ثم يتم تقليل حجم الخفض بمليوني برميل بداية من يوليو/تموز حتى نهاية العام.
وكشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن أن "أوبك" وغيرها من المنتجين المستقلين يتطلعون لخفض الإنتاج بنحو 20 مليون برميل يومياً وليس العشرة ملايين برميل المشار إليها، وهذا ما أكده وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 22.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 24.7 دولار وأقل سعر عند 22.03 دولار.
وارتفع "برنت" بنسبة 1.4% إلى 31.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 33.9 دولار وأقل سعر عند 30.9 دولار.
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