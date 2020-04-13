الاقتصاد

ارتفاع طفيف للدولار الكندي وسط تعاملات هادئة في الأسواق

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط تعاملات هادئة بفعل إغلاق عدد من الأسواق حول العالم احتفالاً بعيد الفصح.


وتشهد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وهونج كونج عطلة رسمية حيث أغلقت أسواق الأسهم والسندات في هذه الدول للاحتفال بعطلة عيد الفصح.


ولا تزال أزمة فيروس "" تلقي بظلالها على الأسواق حيث أصيب بالمرض ما يقرب من 1.9 مليون شخض في حين توفي أكثر من مائة ألف على مستوى العالم.

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ويراقب المستثمرون عن كثب مدى تفشي الفيروس في مختلف الدول وتأثيره وأضراره على الصناعات والاقتصادات المختلفة.


كما أنه يجري تقييم اتفاق "أوبك" العالمي بخفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا الذي تم التوصل إليه أمس الأحد بين أعضاء المنظمة ومنتجين من خارجها.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7812، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7188 وأقل سعر عند 0.7138.

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