شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شاحنة طماطم خارج سوق تبوك وإعادة بيعها بأسعار معتدلة والان نبدء بالتفاصيل
وفور مباشرة المخالفة ضخت الوزارة جميع الكميات في السوق بالتعاون مع أمانة منطقة تبوك لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين، واستدعت مالك الشاحنة والعمالة المخالفين لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وتؤكد وزارة "التجارة" على مواصلة ضبط المخالفات المرتبطة باستغلال أزمة كورونا سواء برفع الأسعار أو افتعال وجود نقص وفرة في السلع التموينية وذلك إنطلاقاً من دورها في حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.
ويعد رفع الاسعار غير المبرر والاحتكار أو تجفيف الأسواق بهدف رفع الأسعار ، أو استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية مخالفة لأنظمة وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة، حيث يعاقب كل مخالف بغرامة مالية تعادل 10٪ من قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، بالإضافة للتشهير بالمخالفين في صحيفة محلية وإغلاق المنشأة وشطب السجل التجاري.
وتحث وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغات وشكاوى المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.
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