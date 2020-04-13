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60 مليونا قروض تمويل مشاريع إنتاج خضراوات ودواجن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي عددا من القروض التمويلية بنحو 60 مليون ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي أن اعتماد هذه القروض شمل تمويل مشاريع في قطاعات زراعية عدة وهي زراعة وإنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية والدواجن البياض في مناطق بالمملكة عدة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار إحدى مبادرات الصندوق للتخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهي مبادرة «دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة» والمقدرة بمبلغ 450 مليون ريال من خلال تقديم قروض تشغيلية مباشرة وغير مباشرة لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، كما تشمل المبادرة تأجيل أقساط مستحقة لمدة ستة أشهر اعتبارا من شهر مارس الماضي وذلك لجميع العقود ذات الاستحقاق السنوي للعملاء الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد المستفيدين من مبادرة التأجيل نحو 4398 مستفيدا بعدد أقساط مؤجلة بلغ 4752 قسطا بقيمة ما يقارب من 150 مليون ريال.

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي، مؤكدا أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل بإذن الله استمرار دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته والخدمات المساندة له، لتعزيز دوره للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.

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وتأتي هذه المبادرات انطلاقا من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي (كوفيد-19)، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وجزءا من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذا الوباء، والتي يصل حجمها إلى ما يزيد على 70 مليار ريال، وتتمثل في الدعم المالي وإعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير السيولة على القطاع الخاص، ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.

ودعا الصندوق جميع المستفيدين بالتقديم عبر الخدمات الالكترونية في الموقع الالكتروني، حيث يمكن تقديم طلبات منتجات التمويل ومتابعة إجراءاتها، أو الاستفسار أو الحصول على الخدمات المتنوعة دون الحاجة لزيارة فروع الصندوق أو مراكز الخدمة.

قروض تمويلية

الإجمالي 60 مليون ريال

المشاريع:

إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية

الدواجن البياض

الأهداف: