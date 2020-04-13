توجيه البنوك بتمديد صلاحية بطاقات الصراف وتعليق تجميد الحسابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» البنوك والمصارف إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي المنتهية أو التي على وشك الانتهاء حتى تاريخ 10/10/1441 مع أهمية استيفاء موافقة العميل على التمديد، ومراعاة بحث الحلول اللازمة لتسهيل إجراءات تجديدها وإيصالها للعملاء بالسبل المتاحة كافة.
وأقرت المؤسسة تمديد تعليق تجميد الحسابات البنكية للأفراد؛ بسبب انتهاء الهوية الوطنية أو تحول حالة الحساب إلى حساب راكد، وكذلك تعليق تجميد الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين وصلاحية المفوضين بالتوقيع عليها للأسباب المرتبطة بانتهاء الهوية، كانتهاء السجل التجاري الذي تعذر تجديده بسبب انتهاء الهوية، أو انتهاء هوية المفوض حتى إشعار آخر.
ويأتي ذلك امتدادا لجهود المؤسسة المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).
توجيه «ساما»
- تمديد صلاحية بطاقات الصرف حتى 10/10/1441
- تسهيل إجراءات تجديدها وإيصالها للعملاء بالسبل كافة
- تعليق تجميد الحسابات البنكية للأفراد
- تعليق تجميد الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين
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