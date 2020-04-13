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ضبط 3 مؤسسات تخفي 100 طن بصل لتجفيف السوق وإعادة البيع بأسعار مرتفعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أثناء جولاتها الميدانية بمدينة الرياض أصحاب ثلاث مؤسسات تجارية تورطوا في إخفاء وتخزين 6 شاحنات محملة بأكثر من 100 طن من البصل جرى إخفاؤها قرب أسواق جملة الخضار بحي العزيزية جنوب الرياض، وذلك بهدف افتعال نقص في وفرة الكميات، وبيعها بأسعار مرتفعة، واستغلال أزمة كورونا برفع الأسعار.

واستدعت الوزارة المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية، كما أتمت عملية ضخ جميع الكميات فورا في الأسواق لبيعها بأسعار مناسبة للمستهلكين بالتعاون مع قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض.

وتؤكد وزارة التجارة على مواصلة ضبط المخالفات المرتبطة باستغلال أزمة كورونا، سواء برفع الأسعار أو افتعال وجود نقص في وفرة في السلع التموينية، وذلك انطلاقا من دورها في حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.

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ويعد رفع الأسعار غير المبرر والاحتكار أو تجفيف الأسواق بهدف رفع الأسعار ، أو استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية، مخالفة لأنظمة وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة، حيث يعاقب كل مخالف بغرامة مالية تعادل 10 %من قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، بالإضافة للتشهير بالمخالفين في صحيفة محلية وإغلاق المنشأة وشطب السجل التجاري.

وتحث وزارة التجارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغات وشكاوى المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» على رقم مركز البلاغات 1900، أو موقع الوزارة الرسمي أو على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app.

مستغلو البصل

المخالفون: 3 مؤسسات تجارية

المخالفة: إخفاء 6 شاحنات محملة بـ100طن بصل

محل المخالفة: قرب أسواق جملة الخضار جنوب الرياض

الهدف: افتعال نقص المعروض واستغلال أزمة كورونا برفع الأسعار