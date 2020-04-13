شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع إلى أعلى مستوى في نحو 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين إلى أعلى مستوى في حوالي أربعة أسابيع بفعل القلق حيال المعروض العالمي من المعدن الصناعي على خلفية تراجع المخزونات.



وانخفضت مخزونات النحاس العالمية للأسبوع الرابع على التوالي إلى 317.9 ألف طن، وهو المستوى الأدنى منذ الثامن والعشرين من فبراير/شباط.



وتلقت أسعار النحاس دعماً من مخاوف تعطل المعروض أو اللوجستيات بسبب تفشي وباء "كورونا" في أمريكا وإفريقيا.

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وعلاوة على ذلك، أرسل أحد المناجم التابعة لشركة "جلينكور" ما يقرب من 350 عاملاً إلى منازلهم هذا الأسبوع في دولة الكونغو الديمقراطية.



وفي سياق متصل، أدى التوصل إلى اتفاق "أوبك" والمنتجين المستقلين بشأن خفض الإنتاج بداية من مايو/أيار إلى تفاؤل بشأن استئناف الأنشطة الصناعية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.4% إلى 2.33 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.35 دولار بينما سجل أدنى سعر عند 2.26 دولار.