شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستستعيد صناعة النفط تعافيها بعد اتفاق أوبك+ بخفض الإنتاج؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" وحلفائها من المنتجينن المستقلين، وهو تحالف يعرف باسم (أوبك+) التوصل إلى اتفاق تاريخي بخفض الإنتاج بحوالي 9.7 مليون برميل يومياً بداية من مايو/أيار المقبل.



وأوضح بيان "أوبك+" أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بداية من مايو/أيار ولمدة شهرين في إطار الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار بسوق النفط العالمي والذي تعرض لضغوط شديدة بسبب انتشار فيروس "كورونا" في مختلف دول العالم تسببه في الإضرار بالطلب.



وكان قد تم تأخير الإعلان عن الاتفاق من أجل منح الفرصة لإقناع المكسيك بخفض إنتاجها بنحو 400 ألف برميل يومياً، إلا أنها رفضت هذا المقترح، وأصرت على خفض إنتاجها بـ100 ألف برميل فقط.

خفض غير متوازن مع الطلب



بعد الإعلان عن الاتفاق، ارتفعت أسعار النفط، ثم تراجعت، لكنها عاودت الارتفاع بشكل محدودن وذلك مع تقييم المستثمرين لهذا الاتفاق ومدى تأثيره على السوق العالمي.



ويرى محللون بأن النفط تحول إلى التراجع ولا يزال تحت الضغوط (رغم ارتفاعه) بسبب عدم التوازن القائم في السوق بين العرض والطلب، فعلى الرغم من الخفض المقدر بنحو عشرة ملايين برميل يومياً، إلا أنه يسجل فقط 10% من الاستهلاك العالمي للنفط المقدر بمائة مليون برميل يومياً قبل أزمة "كورونا".



وكانت وكالة "بلومبرج" قد قدرت حجم الزيادة في المعروض العالمي من الخام بسبب "كورونا" بنسبة 30%، ومن ثم، ليس هناك توازن بين العرض والطلب.



ويشمل الاتفاق خفض الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج إنتاجهم مجتمعين بحوالي 3.7 مليون برميل حتى نهاية عام 2020.

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وبعد الخفض المقدر بـ9.7 مليون برميل يومياً في المجمل خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران، سيتم تقليل الخفض بمليوني برميل يومياً من يوليو/تموز حتى نهاية العام الجاري، ثم الخفض بمليوني برميل إضافية بداية من عام 2021 حتى أبريل/نيسان من عام 2022.

ما التالي بعد الاتفاق؟



أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالاتفاق واصفاً إياه بالخطوة التاريخية التي ستعيد لسوق النفط العالمي استقراره وتعافيه من أزمة فيروس "كورونا".



وقدم "ترامب" الشكر للمملكة العربية السعودية وروسيا والأطراف الأخرى ضمن الاتفاق على ما تم إحرازه من تقدم في دعم الصناعة والأسعار.



يأتي ذلك في ظل ما تعانيه صناعة النفط الأمريكية من ضغوط حيث أن تراجع الأسعار أضر بأنشطتها وتسبب في ضغوط مالية شديدة على الشركات العاملة في البلاد.



ورغم ذلك، يرى محللون أن الأمر لن ينته عند هذا الحد، بل إن سوق النفط وما يشهده من تخمة في المعروض يحتاج لخفض أكبر في الإنتاج.



وربما هذا ما دفع الرئيس "ترامب" للتصريح على حسابه بـ"تويتر" بأن "أوبك+" تتطلع لخفض الإنتاج بعشرين مليون برميل يومياً وليس عشرة ملايين يومياً.