شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التعاملات مع تقييم اتفاق أوبك+ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الأسبوع في ظل تقييم المستثمرين لاتفاق "أوبك+" بخفض الإنتاج ومدى تأثيره على صناعة الطاقة محلياً وعالمياً.



وبعد مفاوضات مضنية، توصلت "أوبك" ومنتجين من خارجها على رأسهم روسيا إلى اتفاق بخفص الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً لمدة شهرين بداية من مايو/أيار المقبل.

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ويشكل هذا الخفض ما يقرب من 10% من الاستهلاك العالمي للنفط قبل أزمة فيروس "كورونا"، كما أن الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج ستشارك جميعها بخفض الإنتاج بنحو 3.7 مليون برميل.



وتوجه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالشكر للسعودية وروسيا ودول "أوبك" والمنتجين من خارجها مشيرا إلى أن الاتفاق سوف يعيد صناعة الطاقة في الولايات المتحدة وحول العالم إلى مسار التعافي من الأزمة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% (ما يعادل 360 نقطة) إلى 23360 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 8117 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 2752 نقطة.