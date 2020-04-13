شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بيتك" تُقر توزيعات الأرباح والأسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لبنك بيت التمويل الكويتي "بيتك"، في اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح بنسبة 20% من القيمة الإسمية للسهم عن العام الماضي 2019.
وبحسب بيان البنك، المنشور على موقع البورصة الكويتية، سيتم توزيع بواقع 20 فلساً للسهم، علماً بأن الأرباح مُستحقة للمساهمين المُقيدين بسجلات البنك في تاريخ الاستحقاق في 29 أبريل الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح بتاريخ 4 مايو المُقبل.
كذلك أقرت الجمعية الموافقة على مُقترح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع، بما مقداره 697.648 مليون سهم.
وأقرت الجمعية العمومية غير العادية الموافقة على زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع من 6.977 مليون سهم إلى 7.674 مليون سهم بإصدار أسهم المنحة البالغ عددها 697.649 مليون سهمٍ، بما نسبته 10%.
كذلك وافقت العمومية العادية على زيادة رأسمال البنك المُصرح به من 11.177 مليار دينار إلى 11.874 مليار دينار، بالإضافة إلى تعديل المواد الأساسية الخاصة بالزيادات التي تم إقرارها.
وكشفت النتائج المالية الأولية لبيت التمويل الكويتي، مؤخرا عن ارتفاع أرباحه بنسبة 3.5% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بالغة 60.5 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 58.3 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.
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