شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية البحرين الوطنية تُقر توزيع أرباح بقيمة 2.5 مليون دينار عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة البحرين الوطنية القابضة، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 2.477 مليون دينار بحريني.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، اليوم الإثنين، بأنه سيتم توزيع الأرباح بواقع 22 فلساً للسهم الواحد، بما نسبته 22% من رأس المال المدفوع.

وبحسب البيان، تُستحق الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم حتى تاريخ 16 أبريل الجاري، على أن يتم دفع الأرباح في 29 أبريل الجاري.

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ووافقت الجمعية على توزيع مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 199 ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح- عائدة لمساهمي الشركة الأم- خلال العام 2019، بقيمة 4.8 مليون دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 3.3 مليون دينار خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى الزيادة في صافي الأقساط المكتسبة وانخفاض صافي المطالبات المتكبدة.